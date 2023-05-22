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【本港通脹】4月通脹按年升2.1% 有兩類消費物價升逾15%？

理財智慧 18:40 2023/05/22

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政府統計處公布，4月綜合消費物價指數按年升2.1%，較3月的1.7%為高。剔除政府單次紓困措施影響，基本通脹率為1.8%，也較3月的1.7%微升。各類消費項目中，煙酒、水電燃氣、衣履、外出用膳及外賣、雜項服務、交通、雜項物品和住屋價格上升，耐用物品價格下跌，而基本食品價格維持不變。

【企業罰款】Facebook處理用戶資料失當 料遭愛爾蘭政府重罰逾60億【下一頁

【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

溫股知新
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而升幅最大的兩個類別分別為煙酒（上升18.2%）以及電力、燃氣及水（上升17.8%），而衣履則上升6.4%）、外出用膳及外賣上升4.2%、雜項服務上升2.3%、交通上升2.2%、雜項物品上升0.8%、住屋（上升0.5%）。政府發言人表示，基本消費物價通脹率由三月份的1.7%微升至四月份的1.8%。能源相關項目價格按年繼續大幅上升，衣履和外出用膳及外賣價格明顯上升。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

青姐話
【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

展望將來，政府預料本地成本壓力或會隨着經濟復蘇而上升。外圍價格壓力應會稍為緩和，但在一段時間內料會維持顯著。整體而言通脹料會在2023年餘下時間上升，儘管將大致保持溫和。政府會繼續留意情況。

【大行報告】 內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股）【下一頁

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撰文：鄭日棱

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