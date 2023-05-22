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「木頭姐」Cathie Wood：Tesla是AI領域最大的受益者

環球政經 18:43 2023/05/22

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著名基金經理、Ark Invest行政總裁Cathie Wood出席美國《財富》雜誌舉行的會議時表示，重申對其愛股Tesla（TSLA）前景樂觀的看法。

長期堅定看好Tesla前景的Wood表示，看到Tesla在自動駕駛汽車領域的變革潛力，「我們認為，Tesla是人工智能（AI）領域最大的玩家，亦是最大的受益者。」

她解釋，該汽車公司正專注融合3個關鍵領域，包括機器人、能源儲存和人工智能。「自動駕駛車輛是機器人，它們將是電動的，並由AI所驅動。」

【大行報告】 內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股）【見下頁

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Tesla早前指，計畫於今年發布自動駕駛計程車（robotaxi），並於明年開始量產。

她還設想，自動駕駛領域的增長軌跡不僅是線性的，而且是指數型複合的，「其中每一項都將呈指數型增長，然後讓它們相互促進......這可能是爆炸性增長。」 

Wood又對自動駕駛計程車平台業務的全球收入持樂觀態度，預測該領域的「全球收入將從今天的0，增長至2030年左右的8萬億至10萬億美元」。

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撰文 : 林斯凱

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