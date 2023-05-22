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美銀：AI正處於泡沬初期 聯儲局政策稍有不慎將令泡沬爆破

環球政經 18:40 2023/05/22

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ChatGPT引爆AI投資熱潮，美銀證券（BofA）分析師卻發表報告指，人工智能（AI）目前正在「嬰兒泡沫（baby bubble）的時期。

市場預計聯儲局（FED）將於下個月暫停加息，但美銀提醒，如果FED真的「錯誤地」暫停加息，美國債券收益率將上升至4厘，「若然真的是這樣，那我們肯定未見到FED在本輪（加息）周期內的最後一次加息。」

目前10年期美國國債收益率為3.7厘左右。

延伸閱讀【單位直擊】日出康城晉海兩房821萬沽 五年貶值16.5% 帳蝕163萬【下一頁

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美銀指，這種錯誤的政策，將導致AI行業的泡沫破裂，就像當年互聯網泡沫時期一樣。當前，AI行業是一個「嬰兒泡沫」，過去的泡沫總是以寬鬆貨幣政策開始，並以加息結束。他們引用1999年的教訓，當時互聯網股票的反彈和強勁的經濟數據令FED重啟貨幣緊縮政策，而科技股的泡沫在9個月後破裂。

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撰文 : 林斯凱

貨幣政策 債券 股票 經濟 香港經濟日報 人工智能 加息 香港 美國聯儲局 美國

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