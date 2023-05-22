《財富調查》 近半數港人擔憂退休儲備不足 較傾向於作定期投資 支出約佔薪金水平幾多?

亞洲線上財富管理平台 Endowus 智安投周一（22日）公布其2023年度《財富洞察報告》，以了解受訪者對經濟環境的見解及觀點，並探討新加坡和香港受訪者的個人財務健康狀況及投資習慣。因應社會目前正從新冠疫情中復元，加上中國經濟重新開放，該報告反映香港受訪者對經濟復甦更有信心，亦較新加坡受訪者對個人財務健康狀況抱有更樂觀的態度。

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然而，該報告亦指出所有年齡層的投資者均表示，他們因通脹導致生活成本上漲而感到擔憂，尤其是在今年年初以來出現矽谷銀行（Silicon Valley Bank）及瑞士信貸（Credit Suisse）等危機下，加劇了市場的不確定性。即使大多數港人有定期投資的習慣，但當中卻有逾四成人士對擁有足夠退休儲備金缺乏信心。

經歷連續四個季度的經濟收縮後，本港經濟於 2023年第一季度迎來 2.7%增長，此正面趨勢帶動港人對經濟復甦的樂觀態度，而港人（70%）亦對個人的財務健康狀況普遍更為樂觀（新加坡為 57%）。相關樂觀情緒同時也提升了港人對於投資風險的承受偏好，過半數香港受訪者（54%）表示他們願意於 2023 年承擔更高程度的投資風險以增加回報。

2023年度《財富洞察報告》詳細內容：

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Endowus 智安投董事總經理及香港業務主管袁淇欣表示：「根據我們最新公布的Endowus 智安投財富洞察報告，在目前市場較為波動，包括面對美國持續加息以及個別歐美銀行出現問題的背景下，投資者更傾向於以情緒主導的方式作出投資決定。在不明朗的市況下，我們建議投資者應該更加冷靜地應對，並維持穩健的投資策略，為實現包括退休規劃在內的長期財務目標做好準備。Endowus 智安投將繼續在客戶的投資道路上提供全面支援，為客戶提供專業的財富管理建議，並致力讓客戶能以更低廉、合理和透明的費用投資優質的基金產品，構建多元化的投資組合，以助他們達成人生重要的財富目標。」

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因經濟復甦對前景感到樂觀 ，香港投資者的風險承受能力有所提升，隨著生活成本持續上漲，超過四成港人對於能擁有足夠儲備應付退休生活方面缺乏信心。另外，受環球資本市場的不穩定性影響，為港人而設的退休保障制度——強制性公積金（簡稱強積金或 MPF）更於 2022 年錄得第二大的年度虧損。根據積金評級的分析，強積金總資產於去年由2021 年年底的 1.18 萬億港元下跌 11%至約 1.05 萬億港元，令強積金成員平均賬戶結餘減少至 229,800 港元2。綜觀 2023 年的主要財務目標，超過六成香港受訪者希望於今年增加儲蓄，其次則為獲得更多的被動收入機會（50%）。



受退休金縮減及市況波動影響，不少港人亦重新審視自己的投資策略。為了建立更充足的退休儲備金，三成的香港受訪者希望能於今年增加投資額；其中近半數人（49%）表示，高通脹導致其現金儲備貶值是促使他們投資更多的原因。



該報告顯示，在不少受訪者都熱衷於探索新的投資機會以增加被動收入的同時，有近七成的香港受訪者皆已經有定期投資固定金額的習慣（即每週、每月或每數月一次等）。相反，無論有投資經驗與否，大多數新加坡受訪者都傾向於投機，而這由情緒主導的投資趨勢令人擔憂。



此外，該報告亦顯示港人有穩定的理財習慣。平均而言，港人一般的支出約佔薪金的一半，另外兩成用於儲蓄，而剩餘的三成則用於投資。與去年一樣，港人的平均儲蓄、支出和投資比率維持在「20:50:30」。

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雖然香港投資者較傾向於作定期投資，但朋友或家人卻被香港受訪者列為他們獲取財務和投資建議的首要渠道（37%），而非更專業的渠道，比如理財顧問、財經媒體或新聞等，更令人擔憂的是有一成四的香港受訪者甚至沒有尋求過任何財務建議。



大多數香港受訪者表示以線上投資平台（49%）作為其投資渠道的首選。雖然在選擇投資平台時，相關風險和品牌信譽是港人首要的考慮因素，但低廉的投資成本和清晰的費用結構亦同樣被列為前三大因素之一。



對比兩性之間的投資方式，女性普遍對投資的態度較為保守。超過四成的女性傾向於承擔最小的風險來保存資本，而且絕大多數的女性會以風險相對較低的定期存款作為主要投資工具。



綜觀各個受訪世代，近四成的 Z 世代在剛進入職場時幾乎沒有任何投資經驗，亦仍未開始探索投資領域。與千禧世代 (25%) 和 X+ 世代 (17%) 相比，Z 世代也一直追尋更多途徑來積累理財知識 (32%)。



Endowus 智安投聯合創辦人兼首席執行官萬振邦表示：「我們很高興看見大多數港人都有投資經驗，同時熱衷於增加他們對財富管理方面的知識。不過，我們相信現時業界還有很大的改善空間，為投資者提供更全面的理財觀點和度身訂造的財務建議。在當前這個動蕩的市況下，投資者更應該保持穩健的投資策略，透過卓越的投資解決方案，以低廉的投資成本創建多元化的投資組合，以及利用自動化的風險管理工具，保持風險程度在適當的水平，繼續堅定不移地朝著個人的投資目標邁進。」

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責任編輯：陳詠妍