【芯片大戰】應用材料AMAT斥資40億美元建芯片研究中心　明言爭取芯片法案資助

▲ 【美股焦點】應用材料斥資40億美元 在加州設立研究中心

美國芯片設備供應商應用材料（Applied Materials，美：AMAT）公布，斥資最多40億美元，在矽谷設立全球最大的協作式半導體流程技術和製造工具研究中心，以加快芯片基礎技術的商業化。應用材料表明，投資資金擬在未來7年逐步投入，實際規模視乎項目能否獲得美國政府去年通過的《芯片與科學法案（CHIPS and Science Act）》資助。

應用材料預計項目在2026年落成，並命名為「設備和工藝創新與商業化中心（EPIC Center） 」，料可創造約2000個工程師崗位。

應用材料預計美國副總統賀錦麗將與主要芯片公司的高層一起出席宣布成立該中心的活動。

應用材料：新中心令半導體業界在同一屋簷下合作

公司表示，中心落成後，將與大學、半導體業界合作並同研究基礎半導體工藝和製造技術，在頭10年促成250億美元研發投入。

應用材料形容，以往業界開發新技術時，往往是依次序研發新材料、設備和流程。因應半導體發展日趨複雜，需要使用更密集的互相合作，加快創新和降低成本。EPIC中心讓芯片製造商可有自己的專用空間，擴展其內部試驗生產線，並獲提供下一代技術和工具，甚至在生產線投產數月或數年已可以使用相關產能，令不同研發過程可並行推進。

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記者：伍鍵文