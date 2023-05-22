▲ 【阿里巴巴9988】盒馬夥全球13機構加強進口業務 續拓自家品牌種類、全球將設8大採購中心

阿里巴巴 （09988） 旗下正啟動上市的新零售公司盒馬，宣布與13家國際零售集團、品牌、全球協會、諮詢公司開展戰略合作，加速引入海外的優質商品，並將借助全球供應鏈以自有品牌為中國消費者定製商品。

盒馬稱，今次引入的戰略合作夥伴包括全球新鮮肉類、海產及水果供應商，有來自澳洲的Coles超級市場、牛肉出口商NH Foods Australia和O’Connor；來自瑞士的Migros超級市場；來自加拿大的豬肉出口商Canada Pork；來自挪威、全球最大的大西洋三文魚養殖及加工企業MOWI等。水果出口商方面則有來自智利的Garces Fruit、來自紐西蘭Zespri，以及來自美國的Driscoll’s等。

全球將設8大採購中心

今年初以來，與盒馬達成合作的海外零售商已經達33家，公司將在全球設立8大採購中心，透過本地化的操作，連結全球產地和商品。盒馬最近亦與泰國、越南、柬埔寨、塞浦路斯、俄羅斯、意大利的合作夥伴簽訂總額達10億美元的商品貿易合作協議。

盒馬首席執行官侯毅表示，盒馬一直致力把全世界最好的商品引入中國，滿足消費者，同時也為全球好貨進入中國市場提供盒馬獨有的方案。

▲ 盒馬首席執行官侯毅

合作可加快引入「王牌商品」

侯毅續稱，與全球零售商、品牌商、行業協會的合作，可以快速引入「王牌商品」、首發潮流創新商品，亦有助從源頭定製自有品牌，從豐富性、獨特性、價格競爭力三個維度全面提升盒馬商品力。

盒馬最近更發佈全球供應鏈戰略，盒馬稱，其自有品牌也會透過擴大進口尋求新機遇，以優質原材料，加上工廠自有品牌，為消費者帶來更多差異化兼具價格競爭力的商品。

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記者：李哲毅