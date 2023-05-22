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粉嶺翠彤苑複式戶連車位1039.8萬沽　呎價僅8995元　平過已補地價居屋

股樓投資 18:25 2023/05/22

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二手市場低價成交湧現，利嘉閣地產羅富欽說，粉嶺翠彤苑3座複式單位，實用面積1,156平方呎，四房間隔，連天台及車位，外望內園池景，日前以1,039.8萬元易手，實用呎價約8,995元。 

羅富欽指出，買家為外區分支家庭客，心儀單位空間寬敞，呎價比已補地價居屋還要低，所以與家人第二次睇樓時，即場議價至1,039.8萬購入。 

據了解，原業主於2010年以約510萬元購入單位，持貨13年，現帳面賺529.8萬元，物業期內升值逾一倍。 

延伸閱讀【單位直擊】日出康城晉海兩房821萬沽 五年貶值16.5% 帳蝕163萬【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

翠彤苑 粉嶺 利嘉閣 二手市場 私人屋苑

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