粉嶺翠彤苑複式戶連車位1039.8萬沽　呎價僅8995元　平過已補地價居屋

二手市場低價成交湧現，利嘉閣地產羅富欽說，粉嶺翠彤苑3座複式單位，實用面積1,156平方呎，四房間隔，連天台及車位，外望內園池景，日前以1,039.8萬元易手，實用呎價約8,995元。

羅富欽指出，買家為外區分支家庭客，心儀單位空間寬敞，呎價比已補地價居屋還要低，所以與家人第二次睇樓時，即場議價至1,039.8萬購入。

據了解，原業主於2010年以約510萬元購入單位，持貨13年，現帳面賺529.8萬元，物業期內升值逾一倍。

延伸閱讀【單位直擊】日出康城晉海兩房821萬沽 五年貶值16.5% 帳蝕163萬【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映【青姐話】波動市 考理智

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機