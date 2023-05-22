希臘執政黨勝出大選 料需次輪投票

希臘大選投票周日（21日）已經結束，當局已點逾99%選票。初步點算結果顯示，立場為中間偏右的執政新民主黨（New Democracy party）奪得近41%選票，取得壓倒性勝利，但仍然未能單獨籌組政府。外界預料，希臘很可能將舉行第二輪投票。

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新民主黨得票率大幅超越其他對手，總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）形容，結果猶如政治地震（political earthquake）。雖然他指，結果證明民眾已授權其所屬政黨，籌組一個為期4年的政府內閣。但新制度要求，單一政黨需取得45%得票率，才能獨立籌組政府。

希臘總統Katerina Sakellaropoulou將給予得票率最多三個政黨，最多三天時間組建聯合政府。若屆時未能成功籌組內閣，她將安排看守政府宣誓就職，直至6月底或7月初時舉行第二輪投票。屆時新選舉制度下勝出政黨可獲額外席位，有利單獨籌組政黨。

米佐塔基斯在勝利演講中表示，民眾希望希臘由新民主黨領導的獨立內閣政府領導，而無需他人幫忙。外界分析指，言論暗示他將拒絕籌組聯合政府，希臘或需舉行第二輪投票。

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至於立場中間偏左政黨激進左翼聯盟（Syriza party），則以得票率20%成得票率第二高政黨。領袖Alexis Tsipras祝賀米佐塔基斯，同時形容激進左翼聯盟是次大選表現極度失望。

而得票率第三的是泛希臘社會主義運動黨（Pasok），得票率為11.5%。受去年竊聽醜聞影響，外界認為黨領袖Nikos Androulakis同意與米佐塔基斯共同籌組內閣可能性不大。

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責任編輯：李俊儀