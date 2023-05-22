【單位直擊】上車客趁機執筍盤　荃灣中心兩房450萬沽

接連有新盤低價登場，二手市場難免受壓。美聯物業鍾家豪說，荃灣區本月暫錄50宗成交，成交量較上月同期跌近五成，當中不乏低價成交。

鍾家豪說，荃灣中心6座中層F室，實用面積380平方呎，兩房間隔，今年3月放盤，原開價455萬元，終以450萬元沽出，實用呎價約11,842元。從相片可見，單位裝修企理，可即買即住。

資料顯示，原業主於2010年以198萬元購入上址，持貨13年，現帳面賺252萬元，物業期內升值1.3倍。

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