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【單位直擊】上車客趁機執筍盤　荃灣中心兩房450萬沽

股樓投資 17:59 2023/05/22

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接連有新盤低價登場，二手市場難免受壓。美聯物業鍾家豪說，荃灣區本月暫錄50宗成交，成交量較上月同期跌近五成，當中不乏低價成交。

鍾家豪說，荃灣中心6座中層F室，實用面積380平方呎，兩房間隔，今年3月放盤，原開價455萬元，終以450萬元沽出，實用呎價約11,842元。從相片可見，單位裝修企理，可即買即住。

資料顯示，原業主於2010年以198萬元購入上址，持貨13年，現帳面賺252萬元，物業期內升值1.3倍。

延伸閱讀【單位直擊】日出康城晉海兩房821萬沽 五年貶值16.5% 帳蝕163萬【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

荃灣中心 美聯物業 二手市場 私人屋苑

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