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【青啤 168】 成本較預期低 估值吸引 瑞銀上調青啤目標價9%

股樓投資 17:43 2023/05/22

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瑞銀發表研究報告指，鑑於青島啤酒（00168）的區域利潤優化、產品組合升級，配合原料價格壓力紓緩，帶動上季業績表現強勁。該行認為，青啤目前估值吸引，加上銷售成本比預期低，重申對其「買入」投資評級，並上調目標價9.2%至92.5元。與現價計，潛在升幅逾兩成。

【大行報告】 內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股）【見下頁

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該行指出，青啤目前的估值具有吸引力，因主要股東復星國際（00656）去年6月減持後，AH股價折讓縮至36%，而管理層正與全球投資者改善溝通。同時青啤高端化戰略明確，該行對其盈利增長前景看法正面。該行又指，根據集團管理層指引，今年每單位的銷售成本增長約1%，低於該行早前預期，因此將其今明兩年盈利預測分別上調25%及21%，以反映勝於預期的利潤率改善。

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記者：郭秀慧

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個股分析 港股 減持 潛在升幅 買入 目標價 復星國際（00656） 青島啤酒（00168） 銷售 大行報告

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