  • 30°C
香港時間 : 2023522日 (週一) 19:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績速報】快手首季扭虧為盈 經調整利潤4200萬 月活躍用戶6.5億 增長9.4％

股樓投資 18:34 2023/05/22

分享：

分享：

快手（01024）公布，截至今年3月底止，首季收入252.2億元（人民幣，下同），按年增長19.7%；淨虧損8.76億元，較去年同期蝕62.5億元大幅收窄86%；而非國際財務報告準則經調整利潤錄得4,200萬元，扭虧為盈，去年則虧損37.2億元，遠超市場預期。集團並同時公布，在未來一年，將會動用總額不超過40億元，在市場進行股份回購。

快手股價今日（22日）在業績公布前獲資金追捧，收報53.5港元，升6.9%，成交額13.6億港元。

期內快手平均日活躍用戶為3.7億人，按年升8.3%；平均月活躍用戶6.5億人，按年升9.4%；每位日活躍用戶平均線上營銷服務收入為34.9元，升6%；電商商品交易總額為2,247.7億元，按年升28.4%。

延伸閱讀：【阿里巴巴9988】一文看清大行予阿里   最新評級和目標價【見下頁

    點擊圖片放大
    +11
    +10

業務分布方面，綫上營銷服務收入按年增長15.1%至約131億元，佔總收入的51.8%，主要受集團進一步提升數據基礎設施，優化產品能力及精細化行業管理策略所推動。

電商業務通過豐富商品供給，提高買賣雙方的匹配精準度，利用優質的主播資源和電商內容，進一步滿足了用戶的需求，進而推動電商商品交易總額同比增長28.4%。

直播收入按年增長18.8%至93億元，這得益於平均月付費用戶和月度付費用戶平均收入的同比增長。具體而言，平均月付費用戶同比增長6.4%至6,010萬，而月度付費用戶平均收入呈兩位數同比增長。

【青姐話】波動市 考理智

青姐話
【青姐話】波動市 考理智

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

開啟hket App，閱讀全文
個股分析 市場動向 港股 快手—W（01024）

上一篇文章

美銀：AI正處於泡沬初期 聯儲局政策稍有不慎將令泡沬爆破

下一篇文章

粉嶺翠彤苑複式戶連車位1039.8萬沽　呎價僅8995元　平過已補地價居屋
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

見入市態度趨審慎　業主決斷減價40萬　700萬沽朗晴居三房
見入市態度趨審慎　業主決斷減價40萬　700萬沽朗晴居三房
【創智銓薈@iM網欄】不再怕中暑 工人安全大升級
【創智銓薈@iM網欄】不再怕中暑 工人安全大升級
區內退休人士鍾情屋苑環境寧靜　382萬一筆過買新圍苑兩房
區內退休人士鍾情屋苑環境寧靜　382萬一筆過買新圍苑兩房
【打工仔】最後悔入咗邊行？ 可能係最後悔開始返工 ?
【打工仔】最後悔入咗邊行？ 可能係最後悔開始返工 ?
MIRROR 6子 SOLO演唱會 每成員首場為MIRO場 留7成予會員訂購
MIRROR 6子 SOLO演唱會 每成員首場為MIRO場 留7成予會員訂購
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款