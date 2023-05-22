【業績速報】快手首季扭虧為盈 經調整利潤4200萬 月活躍用戶6.5億 增長9.4％

快手（01024）公布，截至今年3月底止，首季收入252.2億元（人民幣，下同），按年增長19.7%；淨虧損8.76億元，較去年同期蝕62.5億元大幅收窄86%；而非國際財務報告準則經調整利潤錄得4,200萬元，扭虧為盈，去年則虧損37.2億元，遠超市場預期。集團並同時公布，在未來一年，將會動用總額不超過40億元，在市場進行股份回購。

快手股價今日（22日）在業績公布前獲資金追捧，收報53.5港元，升6.9%，成交額13.6億港元。

期內快手平均日活躍用戶為3.7億人，按年升8.3%；平均月活躍用戶6.5億人，按年升9.4%；每位日活躍用戶平均線上營銷服務收入為34.9元，升6%；電商商品交易總額為2,247.7億元，按年升28.4%。

延伸閱讀：【阿里巴巴9988】一文看清大行予阿里 最新評級和目標價【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

業務分布方面，綫上營銷服務收入按年增長15.1%至約131億元，佔總收入的51.8%，主要受集團進一步提升數據基礎設施，優化產品能力及精細化行業管理策略所推動。

電商業務通過豐富商品供給，提高買賣雙方的匹配精準度，利用優質的主播資源和電商內容，進一步滿足了用戶的需求，進而推動電商商品交易總額同比增長28.4%。

直播收入按年增長18.8%至93億元，這得益於平均月付費用戶和月度付費用戶平均收入的同比增長。具體而言，平均月付費用戶同比增長6.4%至6,010萬，而月度付費用戶平均收入呈兩位數同比增長。

【青姐話】波動市 考理智

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明