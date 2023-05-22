【進軍超算市場】 Nvidia夥HP建超級電腦　配備自家Grace CPU芯片

美國芯片巨頭英偉達（Nvidia）以生產顯示卡 (GPU) 聞名，近年似乎有意挑戰CPU芯片巨頭Intel、AMD的地位。Nvidia繼去年宣布推出其首款CPU芯片後，今（22日）在一場超級計算會議上表示，利用自家芯片，建造一台超級電腦。

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綜合外媒報道，Nvidia今日在德國舉行的超級計算會議中稱，已經與英國布里斯托大學及惠普（HP）合作，打造一款稱為「Isambard 3」的電腦。該部超級電腦最大的特點在於沒有使用Nvidia的GPU芯片，而是完全基於該企的「Grace Hopper Superschip」CPU芯片運行。

據悉，Isambard 3將會被用於布里斯托大學的氣象科學和藥物發現研究等領域。英偉達加速運算部門總經理兼副總裁Ian Buck在會上表示：「整個系統的運行功率為270千瓦。是該大學之前的系統，「Isambard 2 」的性能和效能的6倍。」

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責任編輯：殷凱怡

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