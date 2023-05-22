【美股焦點】Meta將用戶數據傳往美國、遭歐盟重罰12億歐元　Meta：數以千計企業賴此經營

▲ 【美股焦點】Meta涉將用戶數據傳往美國、遭歐盟重罰12億歐元 Meta：數以千計企業賴此經營

Facebook母公司Meta（美：META）因為將用戶數據傳往美國，被歐盟私隱監管機構罰款12億歐元（約102億港元），創下歐盟紀錄。歐盟監管機構將給予Meta公司6個月時間暫停向美國傳輸歐洲Facebook用戶的數據，並刪除已在美國的數據。

Meta美股股價盤前走弱，暫跌1.15%，報242.8美元。

Meta：不應被單獨挑出來處罰

Meta在判決曝光後表明擬提出上訴，包括不合理和不必要的罰款，要求法院中止命令，目前無意影響Facebook在歐洲的服務。

Meta續指，數以千計企業和組織都依靠歐盟和美國之間的數據傳輸而提供日常服務，如果禁止跨境數據傳輸，將會破壞全球經濟和限制公共服務的發展。

Meta認為這與企業保障私隱的做法無關，而是反映美國數據法和歐洲私隱法的基本矛盾，雙方將於今年夏天商議，Meta不應被單獨挑出來受罰。

歐洲處罰不直接適用於IG、WhatsApp

罰款決定是由愛爾蘭數據監管局（Irish Data Protection Commission ）周一發出，罰款額超過歐盟早前向亞馬遜（美：AMZN）的7.46億歐元罰款。

監管當局將給予Meta 5個月時間，以暫停任何未來的個人數據轉移，以及6個月時間，以停止非法在美國處理，及刪除所有已轉移的歐盟用戶數據。

消息指，該決定並不直接適用於Instagram和WhatsApp。市場預期數據傳輸禁令的判罰，或有機會令Meta要脅完全退出歐盟市場。

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編輯：葉志偉