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美名牌大學畢業生搵工一樣難 哈佛女寄過百CV先有工

環球社會熱點 17:13 2023/05/22

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美國失業率持續低位徘徊，但年初起傳出不少大企裁員，勞動力市場出現困境。當地不少名牌大學的畢業生同樣面臨就業問題，哈佛大學（Harvard University）更有大四學生用足9個月時間，發送過百份履歷才找到畢業後第一份工作。

聯合國指全球經濟復甦前景仍暗淡 疫情影響持續 【下一頁】

在哈佛取得電腦工程碩士學位的Eshika Saxena，曾在Google﹑微軟（Microsoft）及Facebook母企Meta實習，單憑出色實習經歷，理應投身社會前獲招攬。

然而，去年夏天於Meta實習軟件工程師時，Eshika便被告知公司年底前亦不會「轉正」任何實習生。Eshika隨即向各大公司的科技職位投寄履歷。雖然曾經有面試，晉身最後一輪遴選，甚至被告知有望得到就職機會，但始終落空。

最終，經過9個月及投寄逾100份履歷後，Eshika終於收到兩間初創公司的機會。Eshika表示，自己的搵工「秘訣」是避開大型科企。

迪士尼《星戰》體驗酒店開幕僅逾一年 今年9月關閉 【下一頁】

早在2022年中時，耶魯大學教職員已察覺走勢，不少完成夏天實習的大四學生表示無法取得轉正機會，數量明顯比往年多。

賓夕凡尼亞大學的職途服務行政總監Barbara Hewitt鼓勵各大畢業生，指市場仍有不少機會，但建議畢業生可以把眼光不只放在大公司之上。

美國大學生求職網Handshake的數據顯示，2023年度畢業生比上屆更不關心大公司。本屆畢業生在搵工時搜索大型科技企業的數量減少15%，更多學生廣泛地向不同行業投寄履歷。

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責任編輯：吳漢培

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