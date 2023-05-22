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【香港通脹】香港4月CPI增2.1%超預期 　兩類消費通脹逾15%

股市 17:58 2023/05/22

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香港4月CPI按年增2.1% 　兩類消費通脹逾15%

政府公布，4月消費物價指數（CPI）按年增2.1%，超預期的2%，高於3月同期的1.7%，政府解釋稱，通脹擴大主要是由於4月的差餉寬免上限較去年同期低所致。剔除此項及其他政府一次性紓困措施的影響，香港4月基本通脹率按年增1.8%，仍較3月同期高。

政府指出，在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在4月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升18.2%）、電力、燃氣及水（上升17.8%）、衣履（上升6.4%）、外出用膳及外賣（上升4.2%）、雜項服務（上升2.3%）、交通（上升2.2%）、雜項物品（上升0.8%），以及住屋（上升0.5%）。

另一方面，綜合消費物價指數在2023年4月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌3.3%）。

政府發言人表示，基本消費物價通脹率由3月份的1.7%微升至4月份的1.8%，能源相關項目價格按年繼續大幅上升，衣履和外出用膳及外賣價格明顯上升，其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，本地成本壓力或會隨着經濟復蘇而上升。外圍價格壓力應會稍為緩和，但在一段時間內料會維持顯著。整體而言通脹料會在今年餘下時間上升，儘管將大致保持溫和。政府會繼續留意情況。

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