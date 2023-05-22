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【原因未明】蘋果應中國政府要求　App Store下架逾1,400個應用程式

科技 16:46 2023/05/22

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蘋果（Apple）於2021年宣布對App Store進行幾項更改，以解決美國開發人員對蘋果提起的集體訴訟。作為和解協議的一部分，蘋果早前發布首份App Store透明度報告，並稱因應各國政府要求下架部分應用程式（App），其中來自中國政府的下架要求最多。

【挑戰蘋果？】Meta擬取AR初創技術授權　打造新產品

據《2022 App Store透明度報告》，蘋果於2022年共處理6,101,913宗App上架申請，當中有近168萬宗申請未能成功，大多均是因未符合App Store審查指南中的「性能」、「法律」、「商業」等範疇要求而遭拒絕上架。

另有186,195個應用程式因各種原因而被蘋果下架，當中主要是遊戲（38,883）、公用事務（20,045）、商業（16,997），和教育（16,509）等類別的Apps。

此外，該企又因應各國政府要求，於2022年內下架一共1,474個應用程式。當中有1,435個應用程式，是應國家新聞出版署、​​國家互聯網信息辦公室、工業和信息化部等中國政府部門的要求下架。本港亦有1個應用程式是應香港警務處要求而下架。惟該企未有詳細列明下架原因，以及是甚麼應用程式。

【CEO不看好】蘋果將頭戴式裝置預期銷售量　下調210萬部

【AI爭議】憂內部機密資料洩漏　蘋果禁員工使用ChatGPT等外部工具

責任編輯：殷凱怡

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