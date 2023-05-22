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【企業罰款】Facebook處理用戶資料失當 料遭愛爾蘭政府重罰逾60億

理財智慧 17:48 2023/05/22

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作為社交平台，過往Facebook一直因個資問題而為人詬病，而近日有外媒報導，Facebook恐因處理用戶資料失當而被愛爾蘭數據保護委員會重罰7.46億歐元（約63.14億元），並禁止Facebook將歐洲用戶數據傳回美國。一但罰款落實，將創下科技企業在歐盟被罰款紀錄，目前紀錄由盧森堡於2021年對亞馬遜的7.46億歐元罰款保持。

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有專家預料有關罰款不會立即執行，Meta會獲一段時間寬限期予Meta就罰則上訴。事實上，這亦非Meta旗下社交平台及通訊軟件第一次遭到重罰。去年11月，Meta便因違規行為導致超過5億用戶的詳細資料公流傳於網上，並因此被監管機構罰款2.65億歐元。而自2021年9月以來，愛爾蘭數據監管機構更對同時擁有Instagram和WhatsApp的Meta處以總計近10億歐元的罰款。

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撰文：鄭日棱

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