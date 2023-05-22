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星凱‧堤岸快交樓　將暫停現樓參觀　三房河景戶新近約2261萬售

股樓投資 16:40 2023/05/22

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中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下火炭星凱‧堤岸，最新售出3座28樓C室，單位享開揚城門河景，實用面積945平方呎，屬三房套連雙工作間設計，成交價2,261.6萬元，實用呎價23,932元。

他續指，星凱‧堤岸自開放現樓以來已迅沽30伙，套現逾4.5億元，平均呎價22,528元。由於項目快將安排交樓，下周一起將會暫停現樓參觀。

項目開售至今累售899伙，佔可供發售單位約7成，套現逾92億元，平均呎價20,385元。

延伸閲讀【有相睇】都會駅海景四房以1523萬獲承接 持貨9年升值三成【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 中洲置業 星凱‧堤岸 火炭

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