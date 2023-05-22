【大行報告】 內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股）

高盛發表研究報告指，近期市場關注內地消費力疲弱及未有進一步改善的風險，即使在假期期內的數據看似健康，但在假期後的消費力復甦放緩，拖累投資者對消費復甦前景的信心。不過，隨著內地交通和經濟活動復甦，該行認為在人流及經濟活動的改善下，將會導致更好的就業市場、工資上升，從而提振消費信心，預計全年會有連續改善。

該行指出，留意到內地消費復甦緩慢而顛簸，並已反映在股價表現，因各消費子行業估值現時均大致處於5年平均低位，相信能搶佔市場、利潤率有改善及成本壓力減退的公司會有更高的上升空間。該行建議由下而上選股，並料大多數行業在今明兩年的複合年均增長率，均較2019年疫情前水平低。

該行推薦以下多隻內需股，包括啤酒、零售、食品飲料、體育用品、餐飲及家電股等。

獲高盛列入買入名單內需股﹕

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記者：郭秀慧