【英國通脹】食物價格居高不下　俄烏戰爭非單一原因

英國食品價格比1年前高出19%，迫使英國首相召開峰會共謀對策，但至今仍未有明確解決方案。去年烏克蘭爆發戰爭，推高了食品和能源價格，近日相關價格已然下跌，但為何英國的消費仍然居高不下？英國BBC新聞全球貿易記者Dharshini David認為，以下是部分原因：

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1.戰爭令食材價格飇升

俄羅斯入侵烏克蘭，令穀物、葵花籽油和化肥價格飆升，為提防供應中斷，其他食品的價格亦不斷上漲。聯合國食品機構發現，戰爭開始後，全球肉類、奶製品、穀物、油和糖的批發價格平均飆升了約20%。

食品生產和零售業都需要使用大量能源，部分企業並無獲得政府資助，支出增加了逾2倍。人力成本更令問題雪上加霜，英國脫歐、提高最低工資等，當地僱主在過去1年須加薪約9%。

2. 食物鏈利潤微薄

食物鏈中不少持份者都利潤微薄，以一塊2.5英鎊的切達芝士為例，當地組織Sustain的研究指出，農民的成本就已接近1.5英鎊，其餘還有零售商和加工商的費用。他們估計，只剩下3.5便士的利潤當中，超市通常得到2.5便士（價格的1%），農民幾乎沒錢賺。

加工食品和飲料的利潤率尤其高，像製造Magnum雪糕的Unilever，每向零售商銷售1英鎊，就可能賺取了15便士。Unite union指責大型超市牟取暴利，但其實去年Tesco每賣出1英鎊只能賺4便士，Sainsbury's則更只有3便士。.

3. 價格變化需要時間

超市經常宣傳減價，但為甚麼帳單卻依然難以負荷？這是因為商品和服務合約通常在幾個月前達成，現時生產商和零售商的固定價，都是去年協議的高水平。

智庫Resolution Foundation估計，夏天之後，家庭食品費用將會比2020年增加1,000英鎊，並似乎不太可能回到疫前價格，因為從原材料到能源，許多商品都已加價，再加上歐洲可能實施的進口檢查等，都會令成本上升。

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責任編輯：歐陽佩

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