【MPF】日股MPF冠軍基金今年暫勁彈14% 罕有打入5甲榜

▲ 晨星指今年MPF升近3%，人均賺6500元。

五窮月的魔咒不幸應驗，因強積金（MPF）表現連跌兩個月，據晨星的最新統計，5月份MPF暫錄0.77%負回報，累及今年以來的平均回報縮窄至不足3%升幅。

如以截至去年底MPF總資產值逾1.05萬億元，人均帳戶累積供款逾22.4萬元計，而今年首5個月回報僅2.93%，只帶挈上班族的供款合共升值逾307億元，人均賺約6500元。不過，個別獨領風騷的冠軍基金，今年勁彈17%；甚至連冷門的日本基金亦急漲15%，罕有躋身5強。

歐股基金成大贏家 年初至今升近13%

晨星檢視23類資產，截至5月17日止，首5個月大部分MPF仍有進帳，當中的大贏家是歐洲股票基金，急彈12.73%；其次為挾股神效應而勁翻身的日股基金，上揚12.09%；美股基金則升9.3%而排第3。

今年初股評人憧憬「東升西降」，可惜大跌眼鏡，年初迄今只有兩類資產蝕錢，就是最多成員捧場的港股基金，呈負回報2.5%，中國及大中華股票基金亦陷負數1.7%，雙雙跑輸中位數的近3%升幅。況且，單以5月計，港股再插1.7%，仍陷於包尾大幡。

至於市面400多隻MPF基金，晨星指年初至今以宏利環球精選計劃歐洲股票最標青，急升17.31%，險勝中國人壽樂休閒環球股票的17.21%升幅；宏利 （00945） 另一王牌產品、北美股票亦升近17%而問鼎三甲。雲鋒金融 （00376） 擁有的萬全歐洲股票升16%，以及東亞 （00023） 集成信託計劃日本基金升14%，晉級五甲榜。

相反，表現最差是一眾押注中港產品，包括滙豐（HSBC）及恒生 （00011） 的中國及大中華股票、萬全港股基金及景順兩隻中港股票俱跌6%，淪為5大輸家。

專家提醒，供款人要戰勝五窮月，宜穩守突擊，切忌跟風高追歐美股票單一產品，因5月這兩大逆市奇葩已倒跌；反而轉吼環球股票，博基金也配置歐美日資產，而今年這類分散風險的產品回報亦反彈8%。

順帶一提，如以積金評级指4月份人均帳戶約24.2萬元，再以晨星統計5月份MPF倒跌0.77%，單以本月計，在職者的血汗錢平均轉蝕約1800元。

香港專業獨立強積金研究﹑觀點及教育機構積金評級主席叢川普（Francis Chung）推介的預設投資策略（ 俗稱「懶人基金」的DIS），旗下兩大產品跑贏大市，晨星統計，今年「核心累積基金」升6%，「65歲後基金」漲近4%。

GUM策略及分析師雲天輝指，4月份成員傾向進取，把保守基金轉移至較進取的歐洲及日本股票，相信美國銀行危機漸趨緩和；而受惠通脹放緩及能源價格下跌，刺激歐洲股票今年急升。

特約記者：曾桂芬

責任編輯 ：梁智豪