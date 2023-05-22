  • 32°C
香港時間 : 2023522日 (週一) 16:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【MPF】日股MPF冠軍基金今年暫勁彈14% 罕有打入5甲榜

16:26 2023/05/22

分享：

分享：

晨星指今年MPF升近3%，人均賺6500元。

五窮月的魔咒不幸應驗，因強積金（MPF）表現連跌兩個月，據晨星的最新統計，5月份MPF暫錄0.77%負回報，累及今年以來的平均回報縮窄至不足3%升幅。

如以截至去年底MPF總資產值逾1.05萬億元，人均帳戶累積供款逾22.4萬元計，而今年首5個月回報僅2.93%，只帶挈上班族的供款合共升值逾307億元，人均賺約6500元。不過，個別獨領風騷的冠軍基金，今年勁彈17%；甚至連冷門的日本基金亦急漲15%，罕有躋身5強。

歐股基金成大贏家 年初至今升近13%

晨星檢視23類資產，截至5月17日止，首5個月大部分MPF仍有進帳，當中的大贏家是歐洲股票基金，急彈12.73%；其次為挾股神效應而勁翻身的日股基金，上揚12.09%；美股基金則升9.3%而排第3。

今年初股評人憧憬「東升西降」，可惜大跌眼鏡，年初迄今只有兩類資產蝕錢，就是最多成員捧場的港股基金，呈負回報2.5%，中國及大中華股票基金亦陷負數1.7%，雙雙跑輸中位數的近3%升幅。況且，單以5月計，港股再插1.7%，仍陷於包尾大幡。

至於市面400多隻MPF基金，晨星指年初至今以宏利環球精選計劃歐洲股票最標青，急升17.31%，險勝中國人壽樂休閒環球股票的17.21%升幅；宏利 （00945） 另一王牌產品、北美股票亦升近17%而問鼎三甲。雲鋒金融 （00376） 擁有的萬全歐洲股票升16%，以及東亞 （00023） 集成信託計劃日本基金升14%，晉級五甲榜。

相反，表現最差是一眾押注中港產品，包括滙豐（HSBC）及恒生 （00011） 的中國及大中華股票、萬全港股基金及景順兩隻中港股票俱跌6%，淪為5大輸家。

專家提醒，供款人要戰勝五窮月，宜穩守突擊，切忌跟風高追歐美股票單一產品，因5月這兩大逆市奇葩已倒跌；反而轉吼環球股票，博基金也配置歐美日資產，而今年這類分散風險的產品回報亦反彈8%。

順帶一提，如以積金評级指4月份人均帳戶約24.2萬元，再以晨星統計5月份MPF倒跌0.77%，單以本月計，在職者的血汗錢平均轉蝕約1800元。

香港專業獨立強積金研究﹑觀點及教育機構積金評級主席叢川普（Francis Chung）推介的預設投資策略（ 俗稱「懶人基金」的DIS），旗下兩大產品跑贏大市，晨星統計，今年「核心累積基金」升6%，「65歲後基金」漲近4%。

GUM策略及分析師雲天輝指，4月份成員傾向進取，把保守基金轉移至較進取的歐洲及日本股票，相信美國銀行危機漸趨緩和；而受惠通脹放緩及能源價格下跌，刺激歐洲股票今年急升。

 

特約記者：曾桂芬

責任編輯 ：梁智豪

恒生銀行（00011） 滙豐控股（00005） 股票 日本 港股 美股 歐洲股 宏利金融－S（00945） 強積金 財富及退休規劃

上一篇文章

【港元定存】港元兩個月定存息最高4.8厘 輕鬆賺息前先做兩大任務

下一篇文章

【科技創新】新經濟下企業突圍關鍵　善用技術助品牌說故事
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美元定存】3個月美元定存息最高5.5厘 中小行搶吸短錢
【美元定存】3個月美元定存息最高5.5厘 中小行搶吸短錢
【港元定存】一年港元定存最高3.75厘 拆息抽升掀加息戰
【港元定存】一年港元定存最高3.75厘 拆息抽升掀加息戰
【港元定存】一年港元定存息最高3.75厘 有望跑贏今年通脹率
【港元定存】一年港元定存息最高3.75厘 有望跑贏今年通脹率
【ESG】 投資ESG基金低至1萬元 豁免首次認購費
【ESG】 投資ESG基金低至1萬元 豁免首次認購費
【港元定存】港元3個月定存衝上4厘 短攻賺息萬元
【港元定存】港元3個月定存衝上4厘 短攻賺息萬元
【科技創新】新經濟下企業突圍關鍵　善用技術助品牌說故事
【科技創新】新經濟下企業突圍關鍵　善用技術助品牌說故事
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款