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【新世界支持】香港高爾夫球及網球學院獲瑞士Richard Mille贊助

Hot Talk 16:25 2023/05/22

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【新世界支持】香港高爾夫球及網球學院獲瑞士Richard Mille贊助

新世界發展 （00017） 非地產項目—香港高爾夫球及網球學院（HKGTA）宣布，瑞士製錶品牌Richard Mille成為位於學院內、亞洲首間拿度網球中心（RNTC）的官方贊助商。Richard Mille會贊助HKGTA慈善基金，特別支持學院與拿度網球中心設立的「Building A Champion」獎學金計劃，培育香港年輕網球運動員，以及全面提升區內的網球訓練水平。

上述的獎學金亦秉承著新世界「創造共享價值」和集團回饋社會的願景，在Richard Mille的支持下，香港的年輕網球運動員將有機會接受西班牙拿度網球學校（RNA）提供的專業培訓。

Richard Mille除了成為學院內拿度網球中心的官方贊助商，也會投放資源優化位於學院內的室內Plexipave網球場，該網球場將命名為「Richard Mille室內網球場」。Richard Mille亦會向HKGTA慈善基金提供財政贊助，重點支持學院與拿度網球中心合辦的「Building A Champion」獎學金計劃，該計劃在2022年10月正式啟動，獎學金得主會獲安排參與度身訂造的訓練計劃。

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編輯：李哲毅

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