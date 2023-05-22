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【中特估】官媒指「中特估」概念 不應簡單理解為提高國企估值

股樓投資 17:16 2023/05/22

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多隻國企股近期受簡稱「中特估」的中國特色估值體系概念所追捧，惟今日有內地官媒為這概念降溫，指出探索建立中國特色估值體系，不能簡單理解為直接提高估值水平，引導資金推動股價短期快速上揚，這除不符合資鉢市場一般規律，也不符合國企持續健康發展，同時也和中央打造一個規範、透明、開放和有有活力有韌性的資本市場要求相悖。

復星旗下豫園逾4億美元 出售鑽石認證業務80%股權  詳情請看【下一頁

文章認為，估值高低直接顯現市場對上市公司的認可程度，不論國企抑或民企，市場最終衡量的還是經營效益和能否持穩定地創造價值。更完善的公司治理和更有效的盈利模式，更可持續性的發展前，才是「中特估」應有之義，也是國家資本市場健康發展的長遠之道。文章又指出，國企應練好內功，深化國企改革和完善現代公司治理，提高核心競爭力。另一方面，要充分運用資本市場工具，推動專業化戰略性重組整合，加強投資者關係管理，讓市場更好認識企業的內在價值。

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撰文 : 李尚毅

中國移動（00941） 港股

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