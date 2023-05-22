【業績｜快手1024】快手首季營收增19.7%　首錄經調整淨利4200萬人幣、擬回購最多40億港元

▲ 【業績｜快手1024】快手首季營收增19.7% 經調整淨利4200萬人幣遠勝預期

快手 （01024） 周一（5月22日）公布首季業績，首季營收252.17億元（人民幣，下同），按年增19.7%，好過預期的244.91億元；淨虧損8.73億元，去年同期蝕62.54億元，遠勝預期的蝕16.41億元；經調整虧損4200萬元，去年同期蝕37.2億元，遠勝預期的蝕4.56億元。

快手首季業績驚喜轉賺，主要歸功用戶指標新高、收入增長及運營效率提升等。快手同日宣布，擬在2024年股東周年大會舉行前，不時在公開市場回購公司股份，總金額不多於40億港元。

快手DAU再創紀錄 獲取新用戶成本下降

受惠新春節日，快手App首季創下用戶規模新紀錄，平均日活躍用戶（DAU）及月活躍用戶（MAU）分別錄3.74億 及6.54億，按年增長8.3%及9.4%，日活躍用戶日均使用時126.8分鐘。

快手提到，透過精細化管理及技術手段，並優化原生短片及直播內容投放策略，首季用戶獲取及留存成本按季及按年下降。

內部廣告再成營銷收入增長推手

快手上季線上營銷服務收入130.64億元，按年增15.1%，快手指出，廣告主對宏觀經濟復甦及消費趨勢持謹慎樂觀態度，另外，快手進一步提升數據基礎設施，優化產品能力及精細化行業管理策略所推動網上營銷收入。

內部廣告成為營銷收入推手，快手稱，受快手電商商品交易總額（GMV）強增長推動，內循環廣告服務增長勢頭強勁，而品牌廣告收入保持增長勢頭，按年增長20%。

電商GMV揚28.4%刺激其他收入

快手上季涵蓋電商業務在內的其他收入錄28.34億元，按年增51.3%，主要受惠電商GMV按年增28.4%至2248億元。快手稱，電商月活躍付費用戶數量、客單價及月訂單頻率增加。

快手指出，上季完善貨品曝光及推薦，同時指導商家繼續提高產品信息的質量和數量，並提升他們的服務能力。

更好匹配帶貨達人及產品 佣金收入開始入賬

快手同時提高商家、達人協作機制，精細分級運營策略，為有帶貨需求的達人提供更準確的產品匹配，上季通過達人分銷渠道的GMV按年增長超50%，同時上季起快手開始從達人分銷中獲得佣金收入，料有助於未來電商收入增長。

另外，快手上季開展針對性的商家入駐計劃，首季月均入駐品牌數量按年增長約30%，品牌自播的GMV按年增長約70%，快手透露，未來目標是幫助更多的品牌擴大用戶群，同時實現GMV提升及可持續營運。

上季巴西試拓電商

快手海外市場收入達3.38億元，按年增超6倍，巴西及印尼等核心 區域市場，DAU及用戶使用時長繼續按年及按季增長，受惠提高營運效率，並以ROI為導向投入，繼續降低成本，海外整體營運虧損繼續按季收窄45.1%。

快手透露，上季在巴西上線電子商務服務，以試水並預跑流程。

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記者：李哲毅