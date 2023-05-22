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【港元定存】港元兩個月定存息最高4.8厘 輕鬆賺息前先做兩大任務

16:34 2023/05/22

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兩個月港元定存高息王有4.8厘。

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1個月港元拆息5連升，報4.77厘；今天（5月22日）有3間銀行加減港元定期存款息，當中兩加1減。最矚目的是建行亞洲兩連減，累削現有客戶3個月年息0.1厘至3.9厘；尚幸保持全新或升級至指定理財戶的4厘破頂息。

反觀，大眾銀行上調3個月及半年年息0.2厘，新息率齊報3.7厘；虛擬銀行富融（Fusion Bank），提高3個月及半年年息0.1厘至齊報3.5厘。

總結上周共有15間業界調息，當中9加3減，另有3間加減不一頻密調整。

不少超高息 將於個多月內到期

另外，存款客須注意不少超高息將於未來個多月到期，例如富融1個月享10厘，以及兩個月高息王享4.8厘，由東亞 （00023） 提供，新客開立BEA GOAL戶口，並透過電子網絡銀行服務或手機程式鈙造定存，優惠至6月底。

高息榜：

  • 7天：建行亞洲20厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬元計，速賺1918元利息，優惠至6月底
  • 1個月：富融（Fusion Bank）10厘，成功推薦3名新客開戶，以存款上限5萬元計，計及基本及額外年利率，推薦人最多賺息410元，5月底截止；滙豐（HSBC）旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃，再做定存獲額外獎賞
  • 3個月：建行亞洲4厘
  • 半年：華僑永亨4.18厘（優惠至5月底）
  • 1年：大眾財務3.75厘
  • 2年：招商永隆3厘

那邊廂， 近日兩行轉戰線谷活期息，星展e$aver新推活期存款優惠，新客享5.5厘息及2200元現金獎賞；現有特選客戶享5厘息，但須附帶條件，包括存入20萬元的合資格新資金等。而匯立再推 「活期存款特息計劃」，由5月16日至6月30日，全新客戶成功開立帳戶，無須額外任務要求，首90日活期存款可享1.5厘年利率優惠。至於現有客戶，在5月16日開始有淨增長，可享1.5厘到兩厘息，以電郵或推送通知特選客的息率為準；新舊客的存款上限為100萬元。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

東亞銀行（00023） 虛擬銀行 富融銀行 大眾銀行 建行亞洲 港元定期存款 定期存款

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