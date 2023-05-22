【銀娛業績】 銀河娛樂扭虧為盈 首季經調整EBITDA按年升兩倍

銀河娛樂（00027）公布，今年首季淨收益為70.5億元，按年上升72%，按季更大升1.4倍；經調整除息、稅、折舊與攤銷前盈利（EBITDA）為19.1億元，按年升2.3倍，按季亦扭虧為盈，去年第4季為LBITDA 1.6億元。股價今早（22日）曾高見52.55元，最多升2.2%，午後升幅收窄，最新報52.35元，升0.7%，成交額2.1億元。

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銀娛上季博彩收益總額60.7億元，按年上升79%，按季上升2.3倍。其中，中場博彩收益總額49.3億元，按年上升86.1%，按季則升2.1倍；轉碼博彩收益總額為7.9億元，按年上升40.3%，按季升4.4倍；角子機博彩收益總額為3.4億元，按年上升1.1倍，按季升2.3倍。

期內，銀娛旗下澳門銀河經調整EBITDA為18.5億元，按年上升1.6倍，而由於第一季度因員工不足，以致只有大約60%客房提供服務，但入住率基本達到100%。澳門星際酒店扭虧為盈，經調整EBITDA為2.2億元，去年第四季虧損1.4億元。澳門百老匯經調整LBITDA則收窄至1,000萬元，去年第四季虧損1,000萬元。集團指，目前除了百老匯酒店外，現有度假城內所有客房均有員工服務並全面提供服務。

截至3月底，銀娛現金及流動投資287億元，淨現金為213億元，負債為74億元，主要反映持續的庫務利息收益率管理策略。集團指，澳門銀河第三期的銀河國際會議中心及銀河綜藝館順利試業，至於兩間新酒店將於今年稍後開幕，亦會繼續推進第四期項目，主要聚焦非博彩業務。

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記者：郭秀慧