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【挑戰蘋果？】Meta擬取AR初創技術授權　打造新產品

科技 15:18 2023/05/22

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蘋果混合實境（MR）頭戴式裝置盛傳於6月全球開發者大會（WWDC 2023）登場，使Meta對保持頭戴式裝置「一哥」之位，倍感壓力。有外媒揭露，Meta正與美國擴增實境（AR）初創公司Magic Leap商討合作，以獲取Magic Leap的技術授權，助Meta打造主流AR產品。

【AI熱潮】Meta開發自家AI芯片　料2025年問世

據外電引述消息人士指，由於Meta將繼續投入數十億美元，來實現其元宇宙的願景，目前正與AR初創公司Magic Leap談判達成一項多年協議，在北美獲得Magic Leap知識產權許可和其製造能力，以生產Meta產品。

雖然Magic Leap曾於推出2款AR頭戴式裝置，但該名熟悉早期協商的消息人士透露，兩家企業是次合作，預計不會產生特定的聯合產品。

對於是次合作的傳聞，Meta與Magic Leap均未有任何回應，後者僅表示建立合作夥伴關係是該企的「重要業務範圍和為Magic Leap提供更多機會」。

【FB】Meta今月底開始　FB Messenger撤出Apple Watch平台

【CEO不看好】蘋果將頭戴式裝置預期銷售量　下調210萬部

責任編輯：殷凱怡

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