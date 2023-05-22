  • 32°C
香港時間 : 2023522日 (週一) 16:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中特估】內地官媒：「中特估」不能簡單地理解為直接拔高國企估值水平　列三導向推進體系發展

股市 15:05 2023/05/22

分享：

分享：

【中特估】內地官媒：「中特估」不能簡單地理解為直接拔高國企估值水平　列三導向推進體系發展

中國特色估值體系（簡稱「中特估」）成市場熱話，相關概念股亦獲資金追捧。內地官媒《經濟日報》發文指，需要注意的是，探索建立「中特估」不能簡單地理解為直接拔高國企估值水平，引導資金推動股價短期、快速上漲，這既不符合資本市場一般規律，也不利於國企持續健康發展，更與中央打造一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場的要求相悖。

內地官媒《經濟日報》發表署名金觀平的經濟觀察評論，提及今年以來中國特色估值體系概念股持續發酵，「中字頭」上市公司表現尤為強勁。文章列出三導向推進體系發展，當中提到在抓住「中特估」機遇，歸根結底要靠國企練好內功。一方面要繼續深化國有企業改革，完善現代公司治理，持續改善基本面和經營效益，提升核心競爭力，用優秀業績展現明朗的發展態勢。

另一方面，要充分運用資本市場工具，推動專業化、產業化戰略性重組整合，優化佈局，提質增效。同時，進一步強化公眾公司意識，主動加強投資者關係管理，讓市場更好認識企業內在價值。

機構投資者也應出力形成定價體系

同時，該文又表示，機構投資者也應更有作為。在引導市場進行資源配置過程中，既不能簡單套用西方市場估值理論，也不能搞短期炒作，而是要加強對包括國企在內優質企業的調查研究，不斷完善契合不同類型上市公司的估值邏輯，助力探索形成符合中國特色的估值定價體系，更好服務經濟高質量發展。而更完善的公司治理、更有效的盈利模式、更可持續性的發展前景，才是「中特估」的應有之義，才是中國資本市場健康發展的長久之道。

去年11月份，中國證監會主席易會滿首次提出「探索建立具有中國特色的估值體系，促進市場資源配置功能更好發揮」，需要綜合考量中國市場體制機制、行業產業結構、主體持續發展能力等因素，把握好不同類型企業的估值邏輯，更好發揮資本市場「定價之錨」的基準和引領作用。

【開市追揸沽】聚焦債限談判進展 快手、美團業績前瞻

開市追揸沽
【開市追揸沽】聚焦債限談判進展 快手、美團業績前瞻

相關文章：

【中特估】恒指公司推恒生港股通中國國資央企指數

【大行看法】法巴譚慧敏：料港股短期繼續區間橫行　高息中特估可趁低吸納

【中特估】瑞信：外資尚在評估中特估概念　注意新能源汽車銷量或遠遜車廠預期

編輯：姚卓然

港股 A股 中特估 經濟 中國證監會 易會滿 中國市場
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美團3690】KeeTa今早8時正式上線　首單需時14分鐘、外賣車手群組瘋傳首單來自...

下一篇文章

【中特估】恒指公司推恒生港股通中國國資央企指數
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】恒指全日升227點　美團升3%、快手績前抽上近7%　藥股造好、長建挫4%（不斷更新）
【港股市況】恒指全日升227點　美團升3%、快手績前抽上近7%　藥股造好、長建挫4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升191點　騰訊ADR撲350關　阿里美股高3.9%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升191點　騰訊ADR撲350關　阿里美股高3.9%（不斷更新）
【網絡熱話】美團KeeTa香港開業、未開工先湧現5星好評　留言：好多訂單、我真的愛上了KeeTa（第二版）
【網絡熱話】美團KeeTa香港開業、未開工先湧現5星好評　留言：好多訂單、我真的愛上了KeeTa（第二版）
【中美科技戰】美光盤前跌逾6%　未能通過中國網絡安全審查遭停購　美國：無事實依據
【中美科技戰】美光盤前跌逾6%　未能通過中國網絡安全審查遭停購　美國：無事實依據
【341】大家樂獨立非執董、資深地產界人士蔡涯棉周日離世
【341】大家樂獨立非執董、資深地產界人士蔡涯棉周日離世
【債務上限】談判工作恢復　拜登麥卡錫今白宮會面　一文看清最新進展（不斷更新）
【債務上限】談判工作恢復　拜登麥卡錫今白宮會面　一文看清最新進展（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款