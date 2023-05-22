▲ 【中特估】內地官媒：「中特估」不能簡單地理解為直接拔高國企估值水平 列三導向推進體系發展

中國特色估值體系（簡稱「中特估」）成市場熱話，相關概念股亦獲資金追捧。內地官媒《經濟日報》發文指，需要注意的是，探索建立「中特估」不能簡單地理解為直接拔高國企估值水平，引導資金推動股價短期、快速上漲，這既不符合資本市場一般規律，也不利於國企持續健康發展，更與中央打造一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場的要求相悖。

內地官媒《經濟日報》發表署名金觀平的經濟觀察評論，提及今年以來中國特色估值體系概念股持續發酵，「中字頭」上市公司表現尤為強勁。文章列出三導向推進體系發展，當中提到在抓住「中特估」機遇，歸根結底要靠國企練好內功。一方面要繼續深化國有企業改革，完善現代公司治理，持續改善基本面和經營效益，提升核心競爭力，用優秀業績展現明朗的發展態勢。

另一方面，要充分運用資本市場工具，推動專業化、產業化戰略性重組整合，優化佈局，提質增效。同時，進一步強化公眾公司意識，主動加強投資者關係管理，讓市場更好認識企業內在價值。

機構投資者也應出力形成定價體系

同時，該文又表示，機構投資者也應更有作為。在引導市場進行資源配置過程中，既不能簡單套用西方市場估值理論，也不能搞短期炒作，而是要加強對包括國企在內優質企業的調查研究，不斷完善契合不同類型上市公司的估值邏輯，助力探索形成符合中國特色的估值定價體系，更好服務經濟高質量發展。而更完善的公司治理、更有效的盈利模式、更可持續性的發展前景，才是「中特估」的應有之義，才是中國資本市場健康發展的長久之道。

去年11月份，中國證監會主席易會滿首次提出「探索建立具有中國特色的估值體系，促進市場資源配置功能更好發揮」，需要綜合考量中國市場體制機制、行業產業結構、主體持續發展能力等因素，把握好不同類型企業的估值邏輯，更好發揮資本市場「定價之錨」的基準和引領作用。

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編輯：姚卓然