為減省上班所需車程　246.8萬購133呎「龍床盤」菁雋 

有「龍床盤」之稱的屯門納米樓菁雋再錄成交。美聯物業陸家民說，菁雋高層33室，實用面積133平方呎，開放式間隔。據悉，單位先前以250萬元放售，日前減價至250萬元易手，實用呎價約18,557元。

代理透露，買家原居區外，但於區內工作，為減省班上班所需車程時間，加上有見300萬元以下印花稅階梯有所放寬，所以睇樓一日，即購入上述單位自住。

資料顯示，原業主於2019年以222.2萬元買入單位，持貨近4年，現帳面賺約24.6萬元，物業期內升值11%。

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