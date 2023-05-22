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歐盟或統一火車司機語言要求 英文勢成官方指定

環球社會熱點 15:18 2023/05/22

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歐盟為加強境內出行方便，有意推動鐵路司機的語言能力要求。據悉，即使歐盟內不少聲音希望在英國覓離後降低英文使用，但司機的官方語言要求卻可能正是英文。

摩爾多瓦過萬民眾上街 支持加入歐盟 【下一頁】

英國媒體報稱，歐盟積極尋求打造「一體化歐洲鐵路區」，便捷成員國之間的內部鐵路出行。有指今年秋天歐盟將更新「鐵路司機指令」，標準化統一任職司機使用的語言。

歐盟原先有規定，要求任何行駛路線途經他國的鐵路司機需要具備最低程度的相關國家語言能力。布魯塞爾消息人士確認預定在秋天更新指令，但強調可能會延遲。

意氣候環保人士「染黑」羅馬許願池 抗議使用化石燃料 【下一頁】

消息人士聲稱，英文被司機認為是穿梭鄰國時最常用的語言，因此「雀屏中選」。英國保守黨議員John Penrose表示，想不到離開歐盟後，英國在歐盟的影響力反而變大。

早在英國脫歐公投前，已有歐洲議會議員要求，不承認英語為歐盟官方語言之一。但歐盟官員堅持脫歐後英文會保留成官方語言之一，強調英文自1973年起已是官方語言，成員國間亦通用英文溝通。

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責任編輯：吳漢培

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