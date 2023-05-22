英雙層巴士撞橋車頂被削 逾十人需留醫

英國蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）周日（21日）上午約11時35分（香港時間下午6時35分），一架雙層巴士撞上一座鐵路橋後，整個車頂被當場削走。警方、消防和救護人員迅速趕到現場，事件最少造成12人需要留院接受治療。

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事發於Cook街，傷者事後被送往三間醫院就醫，亦有人在現場接受治療。據報，傷者傷勢並未有生命危險。格拉斯哥中心和Paisley Gilmour之間列車服務一度暫停，但由於救援工作需時，事發地點附近道路周日下午仍被封鎖。

▲ 巴士車頂已被削走

蘇格蘭警方當日確認事件，同時感謝公眾合作，在警方調查期間避免前往事發地區。公共巴士營運商First Bus證實，涉事車輛屬公司旗下，指正和現場緊急服務部門合作，並慰問傷者。

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英國鐵路網公司（Network Rail）表示，會在完成對涉事鐵路橋的安全檢查後，才安排列車再度通過橋樑。機構指正和緊急服務部門合作， 而安全檢查需待巴士移走後才能進行。

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責任編輯：李俊儀