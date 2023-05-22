【最新數據】IDC：中國汽車雲市場下半年規模近40億 料2027突破600億 複合增長53％

隨著智能網聯汽車的快速發展，汽車雲市場也在逐漸崛起。最新的IDC報告顯示，2022下半年中國汽車雲市場整體規模達到39.6億元（人民幣，下同），按年增長41.8%。未來五年，該市場的增速將不斷創新高，2027年整體市場規模將突破600億元，複合增長率53.6%。

報告指出，自動駕駛解決方案市場將成為汽車雲市場的「關鍵控制點」。隨著自動駕駛技術的演進，對於雲的基礎設施、平台、應用、服務的消耗量都將上升一個量級。自動駕駛開發解決方案市場預計未來五年複合增速高達90%，2027年規模達208.7億元，佔整體解決方案市場比例接近70%。因此，自動駕駛解決方案市場將成為未來汽車雲市場競爭的關鍵變量。

目前，中國汽車雲市場競爭格局逐漸集中。公有雲基礎設施市場逐步向少數寡頭集中，阿里雲、腾讯雲、華為雲、百度智能雲、AWS合計份额高達90%。而私有雲市場Top 5服務商市場份額佔比60.4%，其中，華為雲、阿里雲、騰訊雲、百度智能雲延續公有雲客戶基礎優勢，在私有雲市場上份額持續擴大。儘管私有雲IaaS市場集中度持續攀升，但在短期内，仍給其他雲服務商留下了機會窗口。

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報告還強調，汽車行業隨著新四化進程的加速，新業務、新場景具備明顯的互聯網業務特征，對公有雲的採用比例更高。同時，汽車智能網聯化衍生的新型場景推動雲基礎設施向智能化、分布式升級演進，雲基礎設施向生產系統轉變將使用戶愈來愈關心雲基礎設施的成本優化。

2022下半年，中國汽車雲業務系統雲化、車載物聯網、自動駕駛開發、車路協同及其他出行服務解決方案市場規模分別為4.95億、3.96億、4.95億、2.21億元。競爭格局方面，阿里雲在業務系統雲化解決方案市場，華為雲在車載物聯網解決方案市場，百度智能雲在自動駕駛開發解決方案市場，騰訊雲在車路協同及其他出行服務解決方案領域，位居第一，處於龍頭位置。

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記者：李兆明