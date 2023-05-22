▲ 【美團3690】KeeTa今早8時正式上線 首單需時14分鐘、外賣車手群組瘋傳首單來自...

美團 （03690） 攻港品牌「KeeTa」周一（22日）早上8點正式啟動送餐服務。美團表示，KeeTa首日上線6分鐘即「開單」，由位於旺角文華商場的麥當勞門店開出。KeeTa營運初期只服務旺角至大角咀一帶，目標年底覆蓋全港。

KeeTa指出，首張訂單送餐員從到店取餐、送餐至附近寫字樓，歷時14分鐘32秒。

在外賣車手群組內，有自稱是負責「KeeTa第一單」的車手表示，該外賣送遞屬於美團員工測試叫餐，在送達後辦公室內職員拍手慶祝。

本報正向美團查詢訊息是否屬實。

▲ 有自稱為負責KeeTa第一單的車手表示，該訂單由美團職員下單

KeeTa設有「準時保」政策

KeeTa設有「準時保」政策，一旦訂單超時，KeeTa將會賠付，用戶無需為該保險服務額外付費。當用戶訂單實際送抵時間超出預計最遲時間15分鐘後，KeeTa將針對符合條件的訂單補償不同金額、無任何使用門檻的優惠券，補償優惠券會於約24小時內自動送出。

KeeTa首批合作餐廳還包括美心MX、KFC、吉野家、Pacific Coffee等，同時涵蓋華御結、鴻福堂、南記粉麵、心粥館、堅信號、吃茶三千等餐廳。同時，KeeTa目前正與亞洲國際餐飲集團旗下的意樂餐廳、百分百餐廳、牛奶冰室等商談合作，料有更多餐廳進駐。

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記者：伍鍵文