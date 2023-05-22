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復星旗下豫園逾4億美元 出售鑽石認證業務80%股權

股樓投資 15:13 2023/05/22

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近年部署出售資產的復星(00656)再有動作，持有61.79％股權的附屬公司豫園股份（滬：600655）與Lorie家族，分售所持IGI比利時、IGI荷蘭及IGI印度80％和20％股權，涉共約5.7億元美元予獨立第三方，其中豫園以約4.55億美元出售持股，預計將對該集團財務業績表現具有正面影響。集團指，IGI比利時、IGI荷蘭及IGI印度從事鑽石相關認證和諮詢服務，去年度純利3,451萬美元，去年底淨資產5,902萬美元。買方為私募基金黑石(美：BX)。至2時45分，復星報5.22元上升0.1%。

【盈喜股】 維他奶預告虧轉盈 內地業務遂步穩定 全年轉賺最多5,500萬元  詳情請看【下一頁

復星指出，豫園股份逐步面向家庭消費，集中資源重點發展戰略及重點項目，擬將出售所得款項用於其日常經營。豫園在2018年以近1.1億美元收購IGI股權，預計今次出售可提供逾3倍回報。

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撰文 : 李尚毅

復星國際（00656） 港股

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