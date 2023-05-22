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【科企轉型】無廣告搜索引擎Neeva稱「無路可走」　將轉投AI業務

科技 14:34 2023/05/22

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生成式AI顛覆了搜尋引擎的應用體驗，逼使各大搜尋引擎服務商紛紛加緊腳步，加入更多AI功能。惟由前Google高管共同創立、主打高私隱度的搜索引擎服務商Neeva宣布，將在今年6月2日關閉其搜尋引擎服務。

【搜尋引擎之爭】Google鬆一口氣？　Samsung手機不考慮改用Bing

搜尋引擎Neeva由曾在Google擔任廣告與商務資深副總裁的Sridhar Ramaswamy，於2019年聯合創立，主打無廣告及無追蹤，以維護用戶私隱安全。該企日前於官網發公告指，構建搜索引擎與說服用戶付費使用其服務，是兩回事。加上「不同的經濟環境，已經清楚地表明，在消費者搜索領域創建可持續發展的業務已無路可走。」

因此，該企決定在接下來的幾周內，關閉neeva.com和其他旗下的消費者搜索產品，並轉為專注於探索其搜索服務、人工智能及大型語言模式的應用環境。關閉服務的同時，將刪除所有用戶數據。

若有用戶已付費訂閱Neeva Premium，將收到訂閱中未使用部分的退款。另呼籲iOS用戶盡快前往蘋果官方頁面，作申請退款安排。

【AI熱潮】OpenAI推出iOS版ChatGPT　免費使用兼可同步網頁版記錄

【AI熱潮】Meta開發自家AI芯片　料2025年問世

責任編輯：殷凱怡

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