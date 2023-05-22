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英揆料調查 柏斐文涉違規避超速罰款

環球社會熱點 14:40 2023/05/22

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英國內政大臣柏斐文（Suella Braverman）被指，涉嫌違規要求公務員協助，讓她避免因超速而被罰款及扣分。有指事件令首相辛偉誠（Rishi Sunak）受壓，估計會就柏斐文的行為展開道德調查。

【英國王室】安德魯拒搬離豪華小屋 查理斯無能為力 【下一頁】

柏斐文去年夏天因超速被罰款及扣分，但她其後被指違反部長級規定，要求政府人員安排以1對1安全駕駛課程取代罰款及扣分。惟要求被相關人士拒絕，幕僚嘗試直接安排課程亦不果。

據悉，時任檢察總長的柏斐文因擔心車保保費，遂希望以安全駕駛課程代替。最終，柏斐文選擇接受扣分及罰款。

辛偉誠幕僚透露，七大工業國集團（G7）峰會太忙碌，他未有時間與柏斐文對話，但相信周一（22日）雙方一定會商討事件。

西班牙女王儲與荷蘭公主高中畢業 就讀英私校為王室搖籃 【下一頁】

辛偉誠相信亦會就事件與大臣利益獨立顧問Laurie Magnus商討，是否就柏斐文舉動召開獨立道德調查。首相府確認，辛偉誠由日本返回英國後便會與Laurie Magnus會面。

保守黨內消息人士透露，首相府無意願「盲撐」柏斐文，指事件是「不必要的犯錯」。柏斐文周一將會現身國會，接受關於內政部的提問，屆時相信會成為眾矢之的。

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責任編輯：吳漢培

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