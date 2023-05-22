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【瑞信危機】瑞信員工追討AT1債減記　原因是......

股市 13:49 2023/05/22

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【瑞信危機】瑞信員工追討AT1債減記

瑞信（美：CS）3月在瑞士政府介入下賣盤予瑞銀（美：UBS），同時將160億瑞士法郎（約1,401億港元）AT1（額外一級資本）債券全額撇帳，事件處理手法引來部分投資者不滿以至入稟索償。外媒報道，瑞信員工亦正準備起訴瑞士金融監管機構，因為在公司被瑞銀救助後，4億美元的獎金被取消。

已代表擁有AT1債券的投資者起訴瑞士監管機構FINMA的律師事務所Quinn Emanuel和Pallas，據報已收到瑞信的高級管理人員的多項請求，希望代表他們採取法律行動。

作為3月份收購的一部分，瑞士監管機構下令將瑞信160億瑞士法郎的AT1減記為零，而股東則獲得一些補償。此後，瑞士聯邦委員會指示瑞信取消或減少所有未支付的最高3級管理層的獎金，並研究是否可以收回已支付的獎金。據瑞士銀行法，若一家具有系統重要性的銀行接受了聯邦基金的國家援助，聯邦委員會可對其實施與獎金有關的措施。

【開市追揸沽】聚焦債限談判進展 快手、美團業績前瞻

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【瑞信危機】瑞銀料收購瑞信帶來170億美元帳面損失

【瑞信危機】瑞信AT1債券撇帳已引起至少120宗訴訟　涉約1300名債權人

編輯：胡學能

美股 瑞銀 金融監管機構 金融 銀行 瑞士 瑞士法郎
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