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【商業版圖】貝索斯旗下「Blue Origin」獲NASA登月合約 價值高達34億美元

理財智慧 18:40 2023/05/22

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Elon Musk，貝索斯等富豪一直積極開拓太空探索業務，而在兩年前NASA，更將建造NASA初始載人登月系統的合同批給了Elon Musk所擁有的司SpaceX，因此SpaceX亦比坊間視作行業領頭羊，不過近日貝索斯旗下的「藍色起源」終於迎來好消息，皆因NASA宣佈將一份價值高達34億美元的合同交予「藍色起源」。

【企業罰款】Facebook處理用戶資料失當 料遭愛爾蘭政府重罰逾60億【下一頁

【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

溫股知新
【溫股知新】關鍵一周好難估 繼續留意金特股

此次的競標被稱為「持續月球發展」（Sustaining Lunar Development）。為NASA所組織的第二次私人企業競標機會，而第一次為2021年被SpaceX公司贏得載的人登陸系統（Human Landing System）。為了爭奪競標，當時貝索斯就指控SpaceX開發的星艦，是一種「極其複雜和高風險」的方式，最終更將NASA告上法庭。

【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

青姐話
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據了解，是次項目將由藍色起源將負責設計、開發、測試和驗證其「藍月」著陸器，從而實現搭載更多宇航員、執行更長時間的任務以及向月球運送更多物品的能力。

【大行報告】 內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股）【下一頁

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撰文：鄭日棱

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