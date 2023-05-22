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【搜尋引擎之爭】Google鬆一口氣？　Samsung手機不考慮改用Bing

科技 13:20 2023/05/22

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生成式AI熱潮，激發搜尋引擎供應商之間的競爭。早前亦有傳手機製造商三星（Samsung）有意改用微軟Microsoft Bing作為其產品的預設搜尋引擎。惟有外媒指，Samsung暫已暫停相關的審查。

【生成式AI】Samsung夥Naver 開發生成式AI芯片　冀挑戰ChatGPT地位

據外媒《華爾街日報》報道，Samsung原先正考慮在其產品中的預設搜尋引擎，由現時的Google更換成微軟的Bing。該企認為，由於目前大多用戶均會額外下載Google Chrome等瀏覽器應用程式，故改動不會對用戶做成太大影響。

然而，除搜尋引擎外，Samsung產品中仍有不少功能由Google支援。該報道引述知情人士指，鑑於擔心影響與Google整體合作，Samsung已暫停有關轉用Bing為預設搜尋引擎的內部審查。但是次決定並不代表Samsung「永遠」不會改用Bing。

【AI熱潮】Meta開發自家AI芯片　料2025年問世

【AI熱潮】OpenAI推出iOS版ChatGPT　免費使用兼可同步網頁版記錄

責任編輯：殷凱怡

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