意氣候環保人士「染黑」羅馬許願池 抗議使用化石燃料

7名氣候環保人士周日（21日）闖入意大利著名景點羅馬許願池（Trevi fountain），將稀釋的木炭倒入水中，令成噴泉水變黑。涉事的環保人士來自氣候組織Ultima Generazione（意為「最後一代」），影片顯示7人被警方帶走。

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7名示威者高舉寫著「我們不會為化石（燃料）埋單」（We won’t pay for fossil [fuels]）的標語，並高呼「我們的國家正在死亡」（Our country is dying）。

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Ultima Generazione亦發表聲明，呼籲政府停止補貼化石燃料，並指近期意大利北部洪水和使用化石燃料相關。該組織指，意大利4分1房屋都面臨洪水威脅。

網上流傳影片顯示，羅馬警方需涉水帶走示威者，有旁觀者大聲責備示威者，亦有遊客拍下相關情景。

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羅馬市長Roberto Gualtieri譴責示威者，指行動是最新一次針對意大利藝術品的攻擊，並指相關行為荒謬。

羅馬許願池建於18世紀，為當地著名景點之一，不少電影曾在此取景拍攝，包括荷里活經典電影《羅馬之戀》（Three Coins In The Fountain）。

劇情提及若旅客將一枚硬幣投入許願池，日後將重返羅馬。若投入兩枚硬幣，學業及工作都會順順利利，若投入三枚，則會結婚或離婚。

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責任編輯：李俊儀