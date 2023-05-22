▲ 【中國經濟】洪灝：倘美國能躲過衰退 內地製造業和出口勢將渡過難關

思睿投資集團合伙人兼首席經濟學家洪灝發表今年下半年展望報告，指中國創紀錄的貿易盈餘使存款餘額和M2（廣義貨幣供應量）激增，是中國製造業實力底氣的有力明證，但該比較優勢意味着中國出口一直是疫情期間支撐經濟的單一支柱，而聯儲局的緊縮政策正壓制美國內需，由此影響了中國製造業和出口的勢頭，認為若美國能躲過衰退，中國製造業和出口勢將渡過難關。

報告指，疫情期間，中國家庭的槓桿率激增，如今進一步加槓桿的空間已有限，這解釋了緣何貸款增速滯後於貨幣增長，而「報復性消費」如曇花一現。此外，消費在中國經濟中的比重殊為有限，海外的復甦經驗無法輕易移植適用。

洪灝在報告中認為，若美國能躲過衰退，中國製造業和出口勢將「關山橫越」，重燃強勁勢頭。工業利潤增速觸底，中美消費者信心並肩回暖都暗示着此種情景的可能性正穩步上升。如是，經濟全面復甦尚需時日，風險資產也終將有所表現。否則，若美國衰退，市場將先下行，但隨後央行很可能會進一步寬鬆以助力復甦，如2014年至2015年間所見那般。

他提到，當前中國的生產受到美國和海外需求的影響，而美聯儲和其他海外央行正為了制服逾40年未見的高通脹而收緊貨幣，因此而壓抑了海外需求。除非源自美聯儲緊縮壓力消解，美國的需求由此得到緩解釋放，否則中國出口欲完全恢復過去3年破竹之勢並不易。

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編輯：胡學能