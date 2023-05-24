【美股開市】債限談判今晚恢復　道指跌208點失33000關　納指跌0.7%（不斷更新）

美國債務上限問題仍未解決，指白宮及共和黨將在美國時間周三早上恢復談判。但共和黨代表周四會離開華盛頓，加上下周一（29日）為美國公眾假期，故談判時間已變得緊迫。PGIM聯席首席投資官Greg Peters坦言美國債務上限僵局，在未來數年有機會再次捲土重來。

美國未就債務上限達成協議，美股開市繼續走弱，道指跌208點，報32846點，失33000關，納指跌0.7%。美滙指數企穩103水平，報103.52；10年美債息處3.68厘。

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即市走勢︰

【21：30】道指開市跌68點失33000關，納指跌0.6%

【18：50】債限談判乏進展，料今晚恢復談判，道指期貨跌130點、險守33000關

【18：10】【全球經濟】「末日博士」魯賓尼警告：中美冷戰將放緩經濟增長 拜登或未能就債務上限達成協議

【17：50】【美股業績】富途首季純利升1倍 註冊用戶數逾2000萬 美股盤前升逾3%

【17：20】【芯片大戰】美國眾議員促華府反制美光禁令、稱不容忍經濟脅迫 中國外交部：反對美方無理打壓中國企業

【16：48】【美國通脹】儲局前主席伯南克：央行仍需努力抑制通脹 過熱時間越長、貨幣收縮力度恐越大

【16：15】【HSBC滙豐】英國CMA指滙豐、花旗等5家銀行涉違反競爭法 於彭博聊天室交換債券交易敏感訊息

【15：34】【英國通脹】英國4月CPI按年增8.7% 去年8月以來首次跌破雙位數

【14：23】【NFLX】Netflix擴大打擊共享帳號至台灣香港 發現非同住用戶額外收多少？如何定義？

【13：39】【Shein】Shein不止「中國製造」？ 研墨西哥建廠擴大美洲版圖

【12：32】亞洲時段，道指期貨升35點，報33167點。納指期貨升0.1%，報13747點。標指期貨升0.1%，報4164點。

【12：14】【新西蘭加息】紐央行加息0.25厘後指「任務完成」 料明年第三季開始減息 紐元跌至3周低、兌港元4.83算

【08：00】【債務上限】法外貿吳卓殷：料美國今次仍能達成提高債務上限協議

【06：45】【債務上限】共和黨：未安排下一場會議 突質疑耶倫6月1日違約期限 一文看清最新進展（不斷更新）

【ET財智Talk】 人民幣會否繼續跌？港元存款利率會繼續高企多久？鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構

===以下為5月23日美股市況===

美國總統拜登（Joe Biden）與眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）仍未就債務上限達成協議，雖然雙方宣稱早前會談氣氛良好並且有成效，又表明會繼續磋商，避免美國出現災難性違約。但麥卡錫及共和黨的談判代表昨均表示，離達成債限協議仍有一段距離。麥卡錫稱，仍可能6月1日前達成協議 ；但他周二又表示，日內未有與拜登安排會面的計劃。

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債限談判仍未有結果，拖累美股反覆向下，截至今晨4時（即收市），道指跌231點，報33055點；標指跌47點，報4145點；納指跌160點或1.26%，報12560點。美10年期美債息報3.698厘，跌0.46%，1個月至1年期債息則仍處5厘以上。美滙指數升0.34%，報103.55。

麥卡錫表示，周二還沒有和拜登就國債上限進一步談話，他日內沒有前往白宮的日程安排。共和黨眾議員諾曼（Ralph Norman）透露，麥卡錫在閉門會議時稱，與白宮就債限問題雙方的差距仍大，看不到達成協議的可能。

耶倫最新發給國會議員的信函指出，指國會如果不在6月初採取行動提高或暫停債務上限，財政部很有可能在6月1日耗盡現金，無法再履行政府的所有義務。

穆迪表示，如果美債未能如期償付，將觸發下調主權評級，意味著將美國的信用評級從AAA下調至AA1。

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即市走勢︰

【05：37】高盛分析師預計美元短期內還有更大升值空間

【05：19】英偉達CEO稱華府遏制中國之舉或傷及美國科技業

【03：14】鮑威爾赴國會與民主黨眾議員見面，對債務上限問題避而不談。鮑威爾在與一群眾議院民主黨人召開閉門會議，在會中避開了債務談判相關問題。來自新罕布夏州的聯邦眾議員、與鮑威爾會晤的溫和派新民主黨人同盟主席Ann Kuster在會議後說：「我們討論的是整體上的經濟。」

【01：53】麥卡錫稱雙方「根本沒有接近」達成協議，呼籲共和黨保持團結

【01：02】麥卡錫說他今天沒有去白宮的安排

【00：22】鮑威爾抵達國會山 與眾議院民主黨人會談

【00：14】股票和債券市場對聯儲會利率路徑看法分歧、經濟衰退風險上升，以及估值過高促使摩根大通策略師Marko Kolanovic進一步調低該行的股票和企業債券配置比例，而看好現金。

【00：07】英國國債跑輸所有歐洲主要國債，交易員加大了對英國央行進一步加息的押注，此前國際貨幣基金組織（IMF）警告稱英國可能需要進一步收緊貨幣政策。英國國債投資者也在周三英國關鍵通脹數據發布前微調頭寸，通脹數據料將顯示4月消費者價格漲幅急劇減速。

【23：27】歐洲央行首席經濟學家Philip Lane表示，官員們在通脹衝擊開始時的謹慎反應，並未帶來非常嚴重的影響。他在播客節目EconoFact Chat上說：「對過去幾年其他情境進行模擬的人會發現就宏觀層面而言，推遲一兩個季度上調利率對通脹率或整體結果不會產生巨大影響。」他補充稱員工的建模支持了這一觀點。

【22：58】渣打CEO稱當前世界經濟處於合理的停滯

【22：43】共和黨及白宮的談判代表，將於美國時間11點於國會開會，討論債務上限，共和黨代表Garret Graves表示，他非常憂慮時間緊迫。麥卡錫則敦促共和黨人團結，因為仍未達到談判目標。

【21：30】美股開市偏軟，道指跌167點，報33119點，納指跌0.5%。

【19：17】【儲局官員】卡什卡利：銀行業壓力最壞時間已過 惟利率可能需要進一步上調

【18：50】【儲局官員】戴利：信貸收緊情況需時觀察 影響或已等於加息兩次

【18：15】道指期貨跌50點，納指期貨微跌0.1%。

【17：50】【芯片大戰】中芯、華虹半導體齊插半成 中國芯片業據報憂日本出口禁令較美國更嚴格

【17：37】【沙特阿美】李家傑到訪沙特阿美總部 冀雙方在LNG進口、氫能、儲能等方面深入合作

【15：47】【日本股票】日股升勢有餘未盡 專家教趕乘順風車3大醒招

【15：00】【日本旅遊】日本消費退稅方法明年或變 日媒：去年追收稅款9成「被走數」

【12：42】亞洲時段，道指期貨升46點，報33406點；納指期貨升0.2%，報13935點；標指期貨升0.2%，報4212點。

【11：40】【日圓走勢】美銀料日圓第三季跌至143、兌港元跌見5.45算 日本FDI赤字巨不利日圓走勢

【10：59】【TikTok禁令】TikTok入稟尋求推翻蒙大拿州禁令 違反「言論自由」憲法

【10：38】【銀行危機】滙豐被指挖角42名SVB銀行家及竊取商業機密 美國第一公民銀行提控、揭「殖民地計劃」

【10：29】【ChatGPT】蓋茨：AI助手將取代亞馬遜、搜尋引擎 微軟有一半機會敗陣？

【08：35】【銀行危機】摩通戴蒙警告：商業房地產貸款惡化或為部份銀行帶來危機

===以下為5月22日美股市況===

美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫將於當地時間周一下午5時半會面，繼續談判提高發債上限。麥卡錫認為時間愈趨迫切，但認為與拜登討論了多項出現分歧的解決方案後，對達成協議抱更大期望，惟能否達成共識仍是未知之數。道指反覆下滑，納指則創去年8月以來新高。

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股市發生小插曲，一張AI合成假相震動美股，網上圖片顯示五角大樓附近發生爆炸，道指早段曾跌218點；五角大樓發言人指，今晨沒發生爆炸，道指跌幅隨即收窄。截至今晨4時（即收市），道指跌140點，報33286點；標指升不足1點，報4192點；納指升62點或0.5%，報12720點。

美國地區銀行PacWest出售地產建築貸款，股價飆20%。美光科技（Micron）產品被中國下令禁止採購，股價跌2.9%。

聯儲局官員接連放鷹，聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）認為，今年內要加息多兩次以遏抑通脹。

三藩市聯儲銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，近期一些地區銀行倒閉導致信貸環境收緊，可能相當於聯儲局兩次加息。

美國財長耶倫（Janet Yellen）再次警告，美國不太可能到了6月中旬還有能力支付賬單，因稅收和支出存在不確定性，個人評估到了6月15日，美國能夠支付所有賬單的可能性相當低。她坦言雖然6月中旬預計能收到大量稅款，但能不能撐到該時候是個問題。

摩根大通全球市場主管Rohrbaugh表示，美國債務上限問題只會在短期內成為市場交易話題。多數市場投資者都預計債務上限問題能得到順利化解。

債券市場巨頭貝萊德（BlackRock）、太平洋投資管理公司（Pimco）及領航集團（Vanguard Group）均警告，近期美國國債的劇烈波動只是一個新的動盪時代的開始，在通脹得到控制前，這個時代將難以結束。

他們指出，自2009年以來，聯儲局購買數以萬億美元的債券以支持經濟增長，這種做法幫助遏制了市場波動，引發投資者向被動債券投資的重大轉變，但現在聯儲局已經轉到了與通脹對抗的模式。

【儲局官員】布拉德：經濟衰退的可能性被誇大 料今年仍需要再加息兩次

【儲局官員】卡什卡利：若美國經濟續有不確定性 不排除利率會上調至6厘

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】聚焦債務上限進展及通脹數據 料4月PCE指數微升至4.3%（附數據表）

即市走勢︰

【02：00】美國國會眾議院議長麥卡錫：認為大家可以在債務上限大限來臨前達成協議。

【01：49】紐約6月黃金期貨結算價收跌0.22%，報1977.2美元。

【01：44】市場消息：第一公民銀行起訴匯豐銀行，挖走了數十名矽谷銀行員工

【01：14】美國國會眾議院議長麥卡錫：我們尚未達成協議。在與拜登會晤時， 需要開始做出決定。

【01：07】Meta Platforms稱，將向日本高科技機器人開發公司Hibot授權Bombyx機器人技術。

【00：24】加密貨幣交易平台Coinbase，將在美國進行推廣加密貨幣的廣告營銷活動。

【00：20】美國白宮官員與共和黨談判代表，就債務上限問題進行的商討已經結束。

【23：43】被問及是否應當對谷歌的壟斷地位感到恐懼，谷歌聊天機器人Bard回應稱：應當採取緊急行動來限制谷歌的能力。

【23：43】歐股收盤漲跌不一，德國DAX30指數跌0.3%，英國富時100指數漲0.2%，法國CAC40指數跌0.2%，泛歐STOXX 600指數微升不足1點。

【22：15】亞特蘭大聯儲銀行行長Bostic表示，美國聯邦存款保險公司（FDIC）的賠付額度是為家庭儲戶設計的，並不在所有情況下都適用。建議為企業儲戶設立單獨的賠付門檻。

【22：15】道指跌90點，納指升0.5%。

【22：10】【儲局官員】卡什卡利：若美國經濟續有不確定性 不排除利率會上調至6厘

【22：00】【儲局官員】布拉德：經濟衰退的可能性被誇大 料今年仍需要再加息兩次

【21：30】債務上限談判持續，儲局官員接連放鷹，道指跌16點，納指微跌。

【20：27】【業績｜平保系】金融壹賬通首季純虧損按年收窄逾6成至1.1億人民幣 虛銀PAOB收入增逾5成

【19：13】【芯片大戰】應用材料AMAT斥資40億美元建芯片研究中心 明言爭取芯片法案資助

【18：59】【日本股市攻略】內地瘋搶日股ETF 日經指數升內地股民卻勁輸錢？

【18：55】【債務上限】滙豐范力民料美國能解決債務上限問題

【18：35】道指期貨升19點，納指跌0.1%

【18：30】【債務上限】拜登麥卡錫今白宮會面 耶倫指財政部現金難支撐到6月15日 一文看清最新進展（不斷更新）

【17：16】【美股焦點】Meta向美國傳輸歐盟用戶資料 被監管機構罰款12億歐元 盤前跌近1%

【13：49】【瑞信危機】瑞信AT1債減記激起投資者入稟索償 員工亦擬加入訴訟行列 原因是......

【13：30】【解讀美光禁令】美光未通過中國網安審查 富瑞：對美光收入影響有限、美方或反制

【12：36】亞洲時段，道指期貨跌24點，報33472點；納指期貨升0.1%，報13874點，標普500指數期貨跌0.02%，報4204點。

【11：27】【META】Instagram今早大死機 Meta：一個半小時後已恢復正常

【11：24】【債務上限】高盛料美國現金6月8日至9日見底 本周達成協議機率少於5成

【10：24】【馬斯克旗下】SpaceX完成載人發射任務 首位沙特女性升空

【08：18】【美國加息】卡什卡利對6月暫停加息持開放態度 藉以評估過去加息影響

【07：36】【債務上限】談判工作恢復 拜登麥卡錫今白宮會面 一文看清最新進展（不斷更新）

【07：30】美股上周五先升後跌，道指早段曾升116點， 兩黨債務談判陷停滯， 拖累道指挫199點，最後道指跌109點或0.3%， 報33426點，納指跌30點或0.2%， 報12657點；標指跌6點， 報4191點。

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【開市追揸沽】聚焦債限談判進展 快手、美團業績前瞻

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】債務上限談判暫停 道指跌109點 鮑威爾為加息降溫 美債息跌穿3.7厘

編輯：姚卓然