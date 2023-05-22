【美股期貨】美國拜登將與麥卡錫談判債務上限問題　道指期貨跌24點（不斷更新）

美國總統拜登今日將與共和黨眾議院議長麥卡錫於白宮會面，恢復債務上限談判。亞洲時段，道指期貨跌24點，報33472點；納指期貨升0.1%，報13874點，標普500指數期貨跌0.02%，報4204點。美匯指數處103水平，10年債息為3.66厘。

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【12：36】亞洲時段，道指期貨跌24點，報33472點；納指期貨升0.1%，報13874點，標普500指數期貨跌0.02%，報4204點。

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【07：30】美股上周五先升後跌，道指早段曾升116點， 兩黨債務談判陷停滯， 拖累道指挫199點，最後道指跌109點或0.3%， 報33426點，納指跌30點或0.2%， 報12657點；標指跌6點， 報4191點。

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編輯：姚卓然