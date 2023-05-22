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【美股期貨】美國拜登將與麥卡錫談判債務上限問題　道指期貨跌24點（不斷更新）

股市 13:49 2023/05/22

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美國總統拜登今日將與共和黨眾議院議長麥卡錫於白宮會面，恢復債務上限談判。亞洲時段，道指期貨跌24點，報33472點；納指期貨升0.1%，報13874點，標普500指數期貨跌0.02%，報4204點。美匯指數處103水平，10年債息為3.66厘。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】聚焦債務上限進展及通脹數據　料4月PCE指數微升至4.3%（附數據表）

即市走勢︰

【13：49】【瑞信危機】瑞信AT1債減記激起投資者入稟索償　員工亦擬加入訴訟行列　原因是......

【13：30】【解讀美光禁令】美光未通過中國網安審查　富瑞：對美光收入影響有限、美方或反制

【12：36】亞洲時段，道指期貨跌24點，報33472點；納指期貨升0.1%，報13874點，標普500指數期貨跌0.02%，報4204點。

【11：27】【META】Instagram今早大死機　Meta：一個半小時後已恢復正常

【11：24】【債務上限】高盛料美國現金6月8日至9日見底　本周達成協議機率少於5成

【10：24】【馬斯克旗下】SpaceX完成載人發射任務　首位沙特女性升空

【08：18】【美國加息】卡什卡利對6月暫停加息持開放態度　藉以評估過去加息影響

【07：36】【債務上限】談判工作恢復　拜登麥卡錫今白宮會面　一文看清最新進展（不斷更新）

【07：30】美股上周五先升後跌，道指早段曾升116點， 兩黨債務談判陷停滯， 拖累道指挫199點，最後道指跌109點或0.3%， 報33426點，納指跌30點或0.2%， 報12657點；標指跌6點， 報4191點。

即睇美股收市︰

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【開市追揸沽】聚焦債限談判進展 快手、美團業績前瞻

開市追揸沽
【開市追揸沽】聚焦債限談判進展 快手、美團業績前瞻

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】債務上限談判暫停　道指跌109點 鮑威爾為加息降溫　美債息跌穿3.7厘

編輯：姚卓然

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【瑞信危機】瑞信員工追討AT1債減記　原因是......

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