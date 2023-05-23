【美股市況】白宮與共和黨代表11點開會　道指反覆　納指跌0.2%（不斷更新）

共和黨及白宮的談判代表，將於美國時間11點於國會開會，討論債務上限，共和黨代表Garret Graves表示，他非常憂慮時間緊迫。麥卡錫則敦促共和黨人團結，因為仍未達到談判目標。

市場焦急等待周二債務上限談判，美債息全綫上升，10年期美債息報3.73厘，1個月至1年期債息仍處5厘以上。

美股反覆，道指跌3點，標指跌0.2%，納指跌0.2%。

美滙指數暫升0.2%，報103.4。

耶倫最新發給國會議員的信函指出，指國會如果不在6月初採取行動提高或暫停債務上限，財政部很有可能在6月1日耗盡現金，無法再履行政府的所有義務。穆迪表示，如果美債未能如期償付，將觸發下調主權評級，意味著將美國的信用評級從AAA下調至AA1。

美國距離阻止潛在的債務違約僅剩10天。總統拜登與共和黨眾議院議長麥卡錫周一於白宮進行債務上限談判，麥卡錫指，會議氣氛比以前好，討論富有成效，但尚未達成協議。

戴利及卡什卡利最新公開言論均提及銀行業危機問題，他們均認為情況雖然有所控制，但仍需要時間觀察。

【儲局官員】卡什卡利：銀行業壓力最壞時間已過 惟利率可能需要進一步上調

【儲局官員】戴利：信貸收緊情況需時觀察 影響或已等於加息兩次

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即市走勢︰

【22：43】共和黨及白宮的談判代表，將於美國時間11點於國會開會，討論債務上限，共和黨代表Garret Graves表示，他非常憂慮時間緊迫。麥卡錫則敦促共和黨人團結，因為仍未達到談判目標。

【21：30】美股開市偏軟，道指跌167點，報33119點，納指跌0.5%。

【19：17】【儲局官員】卡什卡利：銀行業壓力最壞時間已過 惟利率可能需要進一步上調

【18：50】【儲局官員】戴利：信貸收緊情況需時觀察 影響或已等於加息兩次

【18：15】道指期貨跌50點，納指期貨微跌0.1%。

【17：50】【芯片大戰】中芯、華虹半導體齊插半成 中國芯片業據報憂日本出口禁令較美國更嚴格

【17：37】【沙特阿美】李家傑到訪沙特阿美總部 冀雙方在LNG進口、氫能、儲能等方面深入合作

【15：47】【日本股票】日股升勢有餘未盡 專家教趕乘順風車3大醒招

【15：00】【日本旅遊】日本消費退稅方法明年或變 日媒：去年追收稅款9成「被走數」

【12：42】亞洲時段，道指期貨升46點，報33406點；納指期貨升0.2%，報13935點；標指期貨升0.2%，報4212點。

【11：40】【日圓走勢】美銀料日圓第三季跌至143、兌港元跌見5.45算 日本FDI赤字巨不利日圓走勢

【10：59】【TikTok禁令】TikTok入稟尋求推翻蒙大拿州禁令 違反「言論自由」憲法

【10：38】【銀行危機】滙豐被指挖角42名SVB銀行家及竊取商業機密 美國第一公民銀行提控、揭「殖民地計劃」

【10：29】【ChatGPT】蓋茨：AI助手將取代亞馬遜、搜尋引擎 微軟有一半機會敗陣？

【08：35】【銀行危機】摩通戴蒙警告：商業房地產貸款惡化或為部份銀行帶來危機

===以下為5月22日美股市況===

美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫將於當地時間周一下午5時半會面，繼續談判提高發債上限。麥卡錫認為時間愈趨迫切，但認為與拜登討論了多項出現分歧的解決方案後，對達成協議抱更大期望，惟能否達成共識仍是未知之數。道指反覆下滑，納指則創去年8月以來新高。

即睇美股收市：

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股市發生小插曲，一張AI合成假相震動美股，網上圖片顯示五角大樓附近發生爆炸，道指早段曾跌218點；五角大樓發言人指，今晨沒發生爆炸，道指跌幅隨即收窄。截至今晨4時（即收市），道指跌140點，報33286點；標指升不足1點，報4192點；納指升62點或0.5%，報12720點。

美國地區銀行PacWest出售地產建築貸款，股價飆20%。美光科技（Micron）產品被中國下令禁止採購，股價跌2.9%。

聯儲局官員接連放鷹，聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）認為，今年內要加息多兩次以遏抑通脹。

三藩市聯儲銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，近期一些地區銀行倒閉導致信貸環境收緊，可能相當於聯儲局兩次加息。

美國財長耶倫（Janet Yellen）再次警告，美國不太可能到了6月中旬還有能力支付賬單，因稅收和支出存在不確定性，個人評估到了6月15日，美國能夠支付所有賬單的可能性相當低。她坦言雖然6月中旬預計能收到大量稅款，但能不能撐到該時候是個問題。

摩根大通全球市場主管Rohrbaugh表示，美國債務上限問題只會在短期內成為市場交易話題。多數市場投資者都預計債務上限問題能得到順利化解。

債券市場巨頭貝萊德（BlackRock）、太平洋投資管理公司（Pimco）及領航集團（Vanguard Group）均警告，近期美國國債的劇烈波動只是一個新的動盪時代的開始，在通脹得到控制前，這個時代將難以結束。

他們指出，自2009年以來，聯儲局購買數以萬億美元的債券以支持經濟增長，這種做法幫助遏制了市場波動，引發投資者向被動債券投資的重大轉變，但現在聯儲局已經轉到了與通脹對抗的模式。

【儲局官員】布拉德：經濟衰退的可能性被誇大 料今年仍需要再加息兩次

【儲局官員】卡什卡利：若美國經濟續有不確定性 不排除利率會上調至6厘

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】聚焦債務上限進展及通脹數據 料4月PCE指數微升至4.3%（附數據表）

即市走勢︰

【02：00】美國國會眾議院議長麥卡錫：認為大家可以在債務上限大限來臨前達成協議。

【01：49】紐約6月黃金期貨結算價收跌0.22%，報1977.2美元。

【01：44】市場消息：第一公民銀行起訴匯豐銀行，挖走了數十名矽谷銀行員工

【01：14】美國國會眾議院議長麥卡錫：我們尚未達成協議。在與拜登會晤時， 需要開始做出決定。

【01：07】Meta Platforms稱，將向日本高科技機器人開發公司Hibot授權Bombyx機器人技術。

【00：24】加密貨幣交易平台Coinbase，將在美國進行推廣加密貨幣的廣告營銷活動。

【00：20】美國白宮官員與共和黨談判代表，就債務上限問題進行的商討已經結束。

【23：43】被問及是否應當對谷歌的壟斷地位感到恐懼，谷歌聊天機器人Bard回應稱：應當採取緊急行動來限制谷歌的能力。

【23：43】歐股收盤漲跌不一，德國DAX30指數跌0.3%，英國富時100指數漲0.2%，法國CAC40指數跌0.2%，泛歐STOXX 600指數微升不足1點。

【22：15】亞特蘭大聯儲銀行行長Bostic表示，美國聯邦存款保險公司（FDIC）的賠付額度是為家庭儲戶設計的，並不在所有情況下都適用。建議為企業儲戶設立單獨的賠付門檻。

【22：15】道指跌90點，納指升0.5%。

【22：10】【儲局官員】卡什卡利：若美國經濟續有不確定性 不排除利率會上調至6厘

【22：00】【儲局官員】布拉德：經濟衰退的可能性被誇大 料今年仍需要再加息兩次

【21：30】債務上限談判持續，儲局官員接連放鷹，道指跌16點，納指微跌。

【20：27】【業績｜平保系】金融壹賬通首季純虧損按年收窄逾6成至1.1億人民幣 虛銀PAOB收入增逾5成

【19：13】【芯片大戰】應用材料AMAT斥資40億美元建芯片研究中心 明言爭取芯片法案資助

【18：59】【日本股市攻略】內地瘋搶日股ETF 日經指數升內地股民卻勁輸錢？

【18：55】【債務上限】滙豐范力民料美國能解決債務上限問題

【18：35】道指期貨升19點，納指跌0.1%

【18：30】【債務上限】拜登麥卡錫今白宮會面 耶倫指財政部現金難支撐到6月15日 一文看清最新進展（不斷更新）

【17：16】【美股焦點】Meta向美國傳輸歐盟用戶資料 被監管機構罰款12億歐元 盤前跌近1%

【13：49】【瑞信危機】瑞信AT1債減記激起投資者入稟索償 員工亦擬加入訴訟行列 原因是......

【13：30】【解讀美光禁令】美光未通過中國網安審查 富瑞：對美光收入影響有限、美方或反制

【12：36】亞洲時段，道指期貨跌24點，報33472點；納指期貨升0.1%，報13874點，標普500指數期貨跌0.02%，報4204點。

【11：27】【META】Instagram今早大死機 Meta：一個半小時後已恢復正常

【11：24】【債務上限】高盛料美國現金6月8日至9日見底 本周達成協議機率少於5成

【10：24】【馬斯克旗下】SpaceX完成載人發射任務 首位沙特女性升空

【08：18】【美國加息】卡什卡利對6月暫停加息持開放態度 藉以評估過去加息影響

【07：36】【債務上限】談判工作恢復 拜登麥卡錫今白宮會面 一文看清最新進展（不斷更新）

【07：30】美股上周五先升後跌，道指早段曾升116點， 兩黨債務談判陷停滯， 拖累道指挫199點，最後道指跌109點或0.3%， 報33426點，納指跌30點或0.2%， 報12657點；標指跌6點， 報4191點。

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【開市追揸沽】聚焦債限談判進展 快手、美團業績前瞻

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】債務上限談判暫停 道指跌109點 鮑威爾為加息降溫 美債息跌穿3.7厘

編輯：姚卓然