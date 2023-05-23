【美股市況】市場觀望債務上限談判 道指跌逾百點　儲局官員接連放鷹（不斷更新）

美國總統拜登周日與眾議院議長麥卡錫通話後，表示對話進展順利，雙方將在周一再度談判債務上限問題。麥卡錫認為時間愈趨迫切，但認為與拜登討論了多項出現分歧的解決方案後，對達成協議抱更大期望，惟能否達成共識仍是未知之數。

一張AI合成假相震動美股，道指早段一度跌218點，網上圖片顯示五角大樓附近發生爆炸，五角大樓發言人指，今晨沒發生爆炸，道指隨即跌幅收窄。

截至本港時間今晨零時56分，道指跌122點或0.4%，報33304點；納指升0.4%，報12712點，標普500指數升1點，報4193點。

投資者靜待美債限談判結果，白宮表示，拜登與麥卡錫將於當地時間周一下午5時30分會面。

美滙指數靠穩，報103.24；美債息報3.697厘。

美國財長耶倫（Janet Yellen）再次警告，美國不太可能到了6月中旬還有能力支付賬單，因稅收和支出存在不確定性，個人評估到了6月15日，美國能夠支付所有賬單的可能性相當低。她坦言雖然6月中旬預計能收到大量稅款，但能不能撐到該時候是個問題。

聯儲局官員接連放鷹，布拉德指今年仍需要加息兩次共50個基點以抑制通脹；卡什卡利更指經濟若持續出現不確定性，不排除要將利率上調至6厘水平。

三藩市聯儲銀行行長戴利表示，近期一些地區銀行倒閉導致信貸環境收緊，可能相當於聯儲局兩次加息。

摩根大通全球市場主管Rohrbaugh表示，美國債務上限問題只會在短期內成為市場交易話題。多數市場投資者都預計債務上限問題能得到順利化解。

債券市場巨頭貝萊德(BlackRock)、太平洋投資管理公司(Pimco)及領航集團(Vanguard Group)均警告，近期美國國債的劇烈波動只是一個新的動盪時代的開始，在通脹得到控制前，這個時代將難以結束。

他們指出，自2009年以來，聯儲局購買數以萬億美元的債券以支持經濟增長，這種做法幫助遏制了市場波動，引發投資者向被動債券投資的重大轉變，但現在聯儲局已經轉到了與通脹對抗的模式。

【儲局官員】布拉德：經濟衰退的可能性被誇大 料今年仍需要再加息兩次

【儲局官員】卡什卡利：若美國經濟續有不確定性 不排除利率會上調至6厘

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】聚焦債務上限進展及通脹數據 料4月PCE指數微升至4.3%（附數據表）

即市走勢︰

【02：00】美國國會眾議院議長麥卡錫：認為大家可以在債務上限大限來臨前達成協議。

【01：49】紐約6月黃金期貨結算價收跌0.22%，報1977.2美元。

【01：44】市場消息：第一公民銀行起訴匯豐銀行，挖走了數十名矽谷銀行員工

【01：14】美國國會眾議院議長麥卡錫：我們尚未達成協議。在與拜登會晤時, 需要開始做出決定。

【01：07】Meta Platforms稱，將向日本高科技機器人開發公司Hibot授權Bombyx機器人技術。

【00：24】加密貨幣交易平台Coinbase，將在美國進行推廣加密貨幣的廣告營銷活動。

【00：20】美國白宮官員與共和黨談判代表，就債務上限問題進行的商討已經結束。

【23：43】被問及是否應當對谷歌的壟斷地位感到恐懼，谷歌聊天機器人Bard回應稱：應當採取緊急行動來限制谷歌的能力。

【23：43】歐股收盤漲跌不一，德國DAX30指數跌0.3%，英國富時100指數漲0.2%，法國CAC40指數跌0.2%，泛歐STOXX 600指數微升不足1點。

【22：15】亞特蘭大聯儲銀行行長Bostic表示，美國聯邦存款保險公司（FDIC）的賠付額度是為家庭儲戶設計的，並不在所有情況下都適用。建議為企業儲戶設立單獨的賠付門檻。

【22：15】道指跌90點，納指升0.5%。

【22：10】【儲局官員】卡什卡利：若美國經濟續有不確定性 不排除利率會上調至6厘

【22：00】【儲局官員】布拉德：經濟衰退的可能性被誇大 料今年仍需要再加息兩次

【21：30】債務上限談判持續，儲局官員接連放鷹，道指跌16點，納指微跌。

【20：27】【業績｜平保系】金融壹賬通首季純虧損按年收窄逾6成至1.1億人民幣 虛銀PAOB收入增逾5成

【19：13】【芯片大戰】應用材料AMAT斥資40億美元建芯片研究中心 明言爭取芯片法案資助

【18：59】【日本股市攻略】內地瘋搶日股ETF 日經指數升內地股民卻勁輸錢？

【18：55】【債務上限】滙豐范力民料美國能解決債務上限問題

【18：35】道指期貨升19點，納指跌0.1%

【18：30】【債務上限】拜登麥卡錫今白宮會面 耶倫指財政部現金難支撐到6月15日 一文看清最新進展（不斷更新）

【17：16】【美股焦點】Meta向美國傳輸歐盟用戶資料 被監管機構罰款12億歐元 盤前跌近1%

【13：49】【瑞信危機】瑞信AT1債減記激起投資者入稟索償 員工亦擬加入訴訟行列 原因是......

【13：30】【解讀美光禁令】美光未通過中國網安審查 富瑞：對美光收入影響有限、美方或反制

【12：36】亞洲時段，道指期貨跌24點，報33472點；納指期貨升0.1%，報13874點，標普500指數期貨跌0.02%，報4204點。

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【07：30】美股上周五先升後跌，道指早段曾升116點， 兩黨債務談判陷停滯， 拖累道指挫199點，最後道指跌109點或0.3%， 報33426點，納指跌30點或0.2%， 報12657點；標指跌6點， 報4191點。

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編輯：姚卓然