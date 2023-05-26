【美股市況】債務上限談判樂觀　道指急升300點　納指升1.5%　PCE轉差加息升溫（不斷更新）

投資者對債務上限談判轉趨樂觀，道指升300點，納指升1.5%，共和黨談判代表Patrick McHenry表示，談判取得進展，但處於敏感階段。

美國債務上限談判分歧收窄，共和黨及白宮談判調高美國債務上限方案曝光，外電引述消息指，初步將對限制聯邦支出兩年接近達成一致，麥卡錫表示，知道分歧所在，周末打算留在國會大廈繼續努力。

美國通脹提速，因應食品價格升6.9%，美國4月PCE物價指數按年升4.4%，高於市場預期的升4.3%，前值為4.2%；按月方面，增幅為0.4%，高於預期的0.3%，前值為0.1%。在服務方面通脹推升下，剔除食品及能源後的核心PCE物價指數按年升4.7%，高於市場預期的4.6%，前值為4.6%；按月升0.4%，高於市場預期的0.3%，前值為0.3%。

通脹數據出爐後，利率期貨顯示，加息0.25厘的機會升至53.9%，首次高於不加息。美國債息上升，10年期債息升至3.849厘。

即市走勢：

【22：30】道指急升367點，納指升1.5%，標指升46點。

【21：30】道指升46點，報32810點，納指升0.3%，報12736點，標指升9點，報4160點。

【18：55】道指期貨升59點，納指期貨升0.3%，標指期貨升6點。

【18：45】【業績｜PDD】拼多多首季收入大勝預期、經調整純利101億人幣 美股盤前升幅擴至逾一成

【18：40】【瑞信危機】瑞士財長否認政府對瑞信危機負有責任 形容瑞信管理層為「縱火犯」

【18：18】【投行裁員】大摩據報在亞洲裁減至少6名董事總經理 包括一些中國銀行家

【18：00】【瑞信危機】瑞銀瑞信據報推罕見佣金制 亞洲財管銀行家帶新客資金入來可分到咁多佣

【17：50】【科技股女股神】Cathie Wood 完美錯過Nvidia今年升勢 1月ARKK提前落車

【17：00】【NVDA】Nvidia黃仁勳現身台灣夜市 人工智能大熱衝上全球37大富豪、更勝馬雲

===以下為5月25日美股市況===

納指收漲1.7% Nvidia逾24% 資金再搶AMD、台積電、半導體ETF

美國債務上限談判在6月1日「死綫」前一度傳出好消息，路透社引述熟悉談判的人士稱， 精簡版債限協議初見端倪，總統拜登和眾議院議長麥卡錫正逐步接近達成協議，雙方在可自由支配開支方面的分歧僅為700億美元。

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美企業績佳，晶片股領漲，納指造好。道指幾收復200點失地，截至今晨4時（即收市），道指跌35點，報32764點；納指升213點或1.7%，報12698點；標指升36點，報4151點。

Nvidia（美：NVDA，英偉達）季績佳，股價創新高，市值逼近1萬億美元，收市飈24.37%，報379.8美元；大行目標看500美元。AMD升11%，台積電升12%，3倍槓桿半導體升19.5%，博通升7%。

美滙指數仍升0.35%，報104.25，創兩個月高；美10年期債息報3.822厘。

共和黨議員Michael McCaul較早前稱，債務上限談判即將達成協議，只剩下細節。不過，共和黨參議員Mike Lee指，若沒有支出改革，將使用程序工具阻礙債務上限達成協議。

電器零售巨企百思買（Best Buy）行政總裁巴里（Corie Barry）表示，美國消費者已經表現出衰退時期的行為 ； 面對高通脹與高昂生活成本，消費者選擇減少購買非必需品，令到集團收入受影響。

百思買公布截至4月29日止第一季，利潤降至2.44億美元，去年同期為3.41億元；收入跌11%至94.7億元，預期為95.2億元。百思買股價抽升3%。

美國首季實際GDP年化季環比由1.1%修正為1.3%，個人消費支出（PCE）年化季環比由3.7%修正至3.8%，而核心個人消費支出（PCE）年化季環比由4.9%修正至5%。

美國首次申領失業救濟金人數為22.9萬，少於預期的24.5萬，前值修正為22.5萬。截至5月13日止當周，連續申領失業救濟金人數為179.4萬，低於預期的180萬，前值為179.9

美國成屋銷售按月無變動，市場預期升1%，前值為跌5.2%，按年跌22.6%，跌幅多於預期的20.1%，前值為跌23.3%。

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即市走勢︰

【03：22】波士頓聯儲銀行總裁科林斯（Susan Collins） ： 對儲局6月暫停加息持開放態度 ；儲局在壓抑通脹的同時，可暫停加息一次，以觀望此前連串加息對通脹及經濟產生的效應，再決定下步行動。

【02：19】道指收復逾200點失地，反彈14點 ； 納指走高2%

【02：00】美國電器零售巨擘百思買（Best Buy， 美：BBY）截至4月29日止第一財季， 經調整後每股收益1.15美元， 超過市場預期1.11美元。股價最多曾升逾4%報72美元， 暫升幅回順至2%。

【01：33】美國白宮：相信在債務上限談判方面仍有繼續前進的方式，唯一的選擇是國會採取行動。

【01：25】美國白宮新聞秘書皮埃爾：共和黨和白宮團隊於當地時間上午11時30分， 進行了綫上會議。

【01：10】摩根大通已告知在第一信託銀行擁有個人信貸額度的客戶，當他們申請續簽時，將不再獲提供這些額度。

【00：38】消息人士：瑞銀集團和瑞士政府尚未就政府擔保的具體條款達成共識，這可能推遲瑞銀收購瑞士信貸的交易

【00：37】消息人士：精簡版美國債務上限協議已初步成形

路透社引述消息人士透露，美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫接近就美國債務上限達成協議，雙方在可自由支配開支方面的分歧僅為700億美元。另一名了解談判情況的人士稱，最終可能達成的不會是一份長達數百頁、可能需要立法者花幾天時間撰寫、閲讀和投票的法案，而是一份包含幾個關鍵數字的精簡協議。

另一位消息人士稱，預計談判代表將敲定可自由支配開支的最高限額，包括軍費開支，但讓議員們在未來幾個月，通過正常的撥款程序敲定住房和教育等類別的細節。根據美國聯邦數據，2022年，美國的可自由支配支出達1.7萬億美元，佔整體6.27萬億美元支出的27%。其中約一半用於國防，共和黨人說他們不會削減這領域的支出。

【00：10】市場消息：太平洋投資管理公司（PIMCO）考慮加入對瑞士信貸破產提起訴訟的投資者行列。據知情人士透露，PIMCO正考慮是否可能採取法律行動，以收回其8億美元瑞士信貸所謂的額外一級債券（AT1）的一部分。據悉，瑞士信貸被收購後，這些額外一級債券被減記為零，而PIMCO是這些債券的最大持有者之一。

【00：01】路透社消息， 美國債務上限協議初步成形，主要關注點在於債務的上限值。談判代表們很可能僅就幾個關鍵數字達成一項精簡版協議。

【00：01】消息人士：目前美國白宮和共和黨的債務上限提案，在可自由支配開支提議方面的差值小於700億美元

【23：55】歐洲央行管委諾特：需要在6月和7月加息，對9月加息持開放態度， 未來兩次加息應該每次加25個基點，之後利率應該在相當長的一段時間內保持不變

【23：42】油價受壓， 紐約期油跌0.9美元，跌幅近4%，報71.32美元；布蘭特期油跌0.8美元，跌3.6%，報75.44美元。

【23：35】歐股收市下跌， 德股跌0.3%， 法股跌0.3%， 英股跌0.7%， 泛歐STOXX 600指數跌0.3%

【23：32】美國共和黨眾議員Garret Graves告訴記者，白宮和共和黨的債務上限談判代表周四沒有會談計畫。白宮也證實，截至目前雙方談判代表還沒有今天會面打算。道指跌144點，標指升0.6%，納指升1.5%

【22：42】俄羅斯簽協議，在白俄羅斯部署戰術核武，華格納集團撤出巴赫姆特

【22：38】台積電美股曾升10%，AMD曾升9%

【22：36】美國波士頓聯儲銀行總裁柯林斯（Susan Collins）表示，可能會暫停加息

【21：39】道指跌119點，納指升幅收窄至1.3%

【21：30】道指跌30點，報32769點，納指升1.7%，報12701點，標指升31點，報4146點。Nvidia升25%，報381.71美元。

【21：27】共和黨參議院議員Mike Lee表示，沒有實質性支出改革的債務限制協議，將不會在參議院順利通過。他指出，將使用可以使用的所有程序工具，來阻止不包含大量支出和預算改革的債務上限協議。

【20：51】麥卡錫周四上午表示，周三的談判取得了進展，但仍有幾個問題尚未解決，已指示談判代表全天候工作，以達成協議，但並非所有人都感到滿意。共和黨議員Mccaul指，接近達成協議，現在只剩細節。

【18：33】道指期貨跌48點，納指期貨升1.9%，標指期貨升28點。

【17：14】【德國經濟】德國經濟步入技術性衰退 歐洲央行6月料照加息

【16：19】【債務上限】晉達：四大原因料債務上限談判達成協議的可能性最大 美國宏觀前景面臨重估

【12：59】亞洲時段，道指期貨跌91點，報32762點。納指期貨大升1.3%，報13833點。標指期貨升0.4%，報4140點。美匯指數上衝104水平，創兩個月高。

【12：35】【科企裁員】Meta完成裁員一萬 非工程類職位成本周重災區

【11：31】【金融中心】新加坡首季經濟增長0.4% 技術性衰退風險增

【10：32】【債務上限】普徠仕：最壞情况是美國史上首次出現債務違約 美國評級遭顯著下調或引致環球市場動盪

【10：18】【大行報告│FUTU】瑞信：富途股價已反映未來數季巨額撤資及關閉內地業務風險 升評級至「跑贏大市」

【10：18】【NVDA】Nvidia盤後股價狂奔27%撲388美元 AI需求推動業績勁超預期

【09：31】【債務上限】惠譽將美國評級納入負面觀察名單 意味可能下調美國的AAA評級

【08：37】【新股IPO】愛奇藝再探討來港二次上市 CEO龔宇：正研究在港上市的技術細節

【08：15】【電動車】蔚來插8% 升級ES6車型但同時降價 即日開始交付新車

===以下為5月24日美股市況===

美國總統拜登（Joe Biden）與眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）仍未就債務上限達成協議。白宮與共和黨周三恢復債務上限談判，麥卡錫表示，在多個議題上分歧仍然巨大 ； 他拒絕回應6月1日是否與拜登談判最後期限，坦言相關日期並非自己選擇的截止日，質疑美國財長耶倫（Janet Yellen）如何得出該違約期限。

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耶倫再度公開表示，財政部可能在6月1日之前就耗盡現金，對於外界質疑其提出的6月1日違約期限，她指出確定資金耗盡的具體日期，不久將會向國會通報政府財政狀況，拒絕透露是否有兩手準備。耶倫指拜登提到美國不會違約非常重要，故將會繼續努力爭取兩黨支持，短期將向國會提供更精確的時間表，相信可以達成協議，避免債務上限違約。

美股周三低開低走，道指一度挫逾300點，截至今晨4時（即收市），道指跌255點，報32799點，失33000關；納指跌76點或0.6%，報12484點；標指跌30點，報4115點。美滙指數升0.4%，報103.88；10年美債息報3.736厘。

【債務上限】耶倫還擊稱6月1日無錢 無兩手準備 一文看清最新進展（不斷更新）

聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）表示，對於核心通脹遲遲沒有顯著回落的情況感到擔憂，當局需收緊政策以減輕物價壓力。未來三周發布的經濟數據，將是決定6月利率政策的關鍵因素 ； 雖然6月儲局可能暫停加息，但不太可能結束加息周期，如果銀行業狀況沒有過度收緊，儲局7月加息很可能是合適的做法。

另外，美國佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis），周三正式宣布參加2024年總統競選，成為前總統特朗普在共和黨內的頭號競選對手。

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即市走勢︰

【03：22】法國興業銀行表示，因有跡象顯示日本央行料在即將舉行的議息會議上提高基準債券殖利率上限，日圓可能會在「未來幾周」走強約7%。

【01：20】6月1日到的美債息升穿7厘

【00：54】聯儲會理事Christopher Waller表示，官員們在6月會議上是再次加息還是暫時跳過，將取決於未來幾周的關鍵數據，現在宣布緊縮周期已經結束還為時過早。「我並不支持停止加息，除非證據明確顯示通膨率正朝著2%的目標水平下

降。」

【00：53】摩根大通表示，若達不成債務上限協議，美國約有四分之一的機會率迎來政府資金耗盡的所謂X日，而且這種可能性還在不斷上升。「我們仍然認為最可能的結果是在X日之前簽署協議成法，不過我們預計若不提高上限那麼這個日子出現的概率在25%左右而且還在上升，」摩根大通首席美國經濟學家Michael Feroli周三在給客戶的一份研報中說。

【00：41】據知情人士透露，白宮和眾議院共和黨談判代表已在美東時間周三中午重啟債務上限談判。

【23：58】麥卡錫：債務談判有望在今天取得進展

【23：50】麥卡錫表示，他正派談判代表前往白宮努力解決債務上限問題。

【23：22】Punchbowl報道，拜登政府官員和共和黨談判代表今天將在白宮舉行會議，討論債務上限問題。

【23：05】木星基金管理公司的Mark Nash正在做空兩年期美國國債，也是他所謂的「最危險」的美國債券，押注市場關於聯儲會今年降息的預測是錯誤的。

【22：40】道指跌208點失33000關 納指跌1%

【22：34】美國財政部長珍耶倫重申她的部門最早可能在6月1日耗盡用來支付聯邦賬單的資金，但很難確定具體哪一天耗盡現金。希望避免2011年債務僵局時造成的那種傷害，金融市場面臨壓力，包括國庫券發行。她拒絕具體說明大限日後可能或不可能的行動。

【22：06】黑石CEO蘇世民指，正在洽購美國地區性銀行

【21：30】道指開市跌68點失33000關，納指跌0.6%

【18：50】債限談判乏進展，料今晚恢復談判，道指期貨跌130點、險守33000關

【18：10】【全球經濟】「末日博士」魯賓尼警告：中美冷戰將放緩經濟增長 拜登或未能就債務上限達成協議

【17：50】【美股業績】富途首季純利升1倍 註冊用戶數逾2000萬 美股盤前升逾3%

【17：20】【芯片大戰】美國眾議員促華府反制美光禁令、稱不容忍經濟脅迫 中國外交部：反對美方無理打壓中國企業

【16：48】【美國通脹】儲局前主席伯南克：央行仍需努力抑制通脹 過熱時間越長、貨幣收縮力度恐越大

【16：15】【HSBC滙豐】英國CMA指滙豐、花旗等5家銀行涉違反競爭法 於彭博聊天室交換債券交易敏感訊息

【15：34】【英國通脹】英國4月CPI按年增8.7% 去年8月以來首次跌破雙位數

【14：23】【NFLX】Netflix擴大打擊共享帳號至台灣香港 發現非同住用戶額外收多少？如何定義？

【13：39】【Shein】Shein不止「中國製造」？ 研墨西哥建廠擴大美洲版圖

【12：32】亞洲時段，道指期貨升35點，報33167點。納指期貨升0.1%，報13747點。標指期貨升0.1%，報4164點。

【12：14】【新西蘭加息】紐央行加息0.25厘後指「任務完成」 料明年第三季開始減息 紐元跌至3周低、兌港元4.83算

【08：00】【債務上限】法外貿吳卓殷：料美國今次仍能達成提高債務上限協議

【06：45】【債務上限】共和黨：未安排下一場會議 突質疑耶倫6月1日違約期限 一文看清最新進展（不斷更新）

【ET財智Talk】 人民幣會否繼續跌？港元存款利率會繼續高企多久？鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構

===以下為5月23日美股市況===

美國總統拜登（Joe Biden）與眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）仍未就債務上限達成協議，雖然雙方宣稱早前會談氣氛良好並且有成效，又表明會繼續磋商，避免美國出現災難性違約。但麥卡錫及共和黨的談判代表昨均表示，離達成債限協議仍有一段距離。麥卡錫稱，仍可能6月1日前達成協議 ；但他周二又表示，日內未有與拜登安排會面的計劃。

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債限談判仍未有結果，拖累美股反覆向下，截至今晨4時（即收市），道指跌231點，報33055點；標指跌47點，報4145點；納指跌160點或1.26%，報12560點。美10年期美債息報3.698厘，跌0.46%，1個月至1年期債息則仍處5厘以上。美滙指數升0.34%，報103.55。

麥卡錫表示，周二還沒有和拜登就國債上限進一步談話，他日內沒有前往白宮的日程安排。共和黨眾議員諾曼（Ralph Norman）透露，麥卡錫在閉門會議時稱，與白宮就債限問題雙方的差距仍大，看不到達成協議的可能。

耶倫最新發給國會議員的信函指出，指國會如果不在6月初採取行動提高或暫停債務上限，財政部很有可能在6月1日耗盡現金，無法再履行政府的所有義務。

穆迪表示，如果美債未能如期償付，將觸發下調主權評級，意味著將美國的信用評級從AAA下調至AA1。

【儲局官員】卡什卡利：銀行業壓力最壞時間已過 惟利率可能需要進一步上調

【儲局官員】戴利：信貸收緊情況需時觀察 影響或已等於加息兩次

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即市走勢︰

【05：37】高盛分析師預計美元短期內還有更大升值空間

【05：19】英偉達CEO稱華府遏制中國之舉或傷及美國科技業

【03：14】鮑威爾赴國會與民主黨眾議員見面，對債務上限問題避而不談。鮑威爾在與一群眾議院民主黨人召開閉門會議，在會中避開了債務談判相關問題。來自新罕布夏州的聯邦眾議員、與鮑威爾會晤的溫和派新民主黨人同盟主席Ann Kuster在會議後說：「我們討論的是整體上的經濟。」

【01：53】麥卡錫稱雙方「根本沒有接近」達成協議，呼籲共和黨保持團結

【01：02】麥卡錫說他今天沒有去白宮的安排

【00：22】鮑威爾抵達國會山 與眾議院民主黨人會談

【00：14】股票和債券市場對聯儲會利率路徑看法分歧、經濟衰退風險上升，以及估值過高促使摩根大通策略師Marko Kolanovic進一步調低該行的股票和企業債券配置比例，而看好現金。

【00：07】英國國債跑輸所有歐洲主要國債，交易員加大了對英國央行進一步加息的押注，此前國際貨幣基金組織（IMF）警告稱英國可能需要進一步收緊貨幣政策。英國國債投資者也在周三英國關鍵通脹數據發布前微調頭寸，通脹數據料將顯示4月消費者價格漲幅急劇減速。

【23：27】歐洲央行首席經濟學家Philip Lane表示，官員們在通脹衝擊開始時的謹慎反應，並未帶來非常嚴重的影響。他在播客節目EconoFact Chat上說：「對過去幾年其他情境進行模擬的人會發現就宏觀層面而言，推遲一兩個季度上調利率對通脹率或整體結果不會產生巨大影響。」他補充稱員工的建模支持了這一觀點。

【22：58】渣打CEO稱當前世界經濟處於合理的停滯

【22：43】共和黨及白宮的談判代表，將於美國時間11點於國會開會，討論債務上限，共和黨代表Garret Graves表示，他非常憂慮時間緊迫。麥卡錫則敦促共和黨人團結，因為仍未達到談判目標。

【21：30】美股開市偏軟，道指跌167點，報33119點，納指跌0.5%。

【19：17】【儲局官員】卡什卡利：銀行業壓力最壞時間已過 惟利率可能需要進一步上調

【18：50】【儲局官員】戴利：信貸收緊情況需時觀察 影響或已等於加息兩次

【18：15】道指期貨跌50點，納指期貨微跌0.1%。

【17：50】【芯片大戰】中芯、華虹半導體齊插半成 中國芯片業據報憂日本出口禁令較美國更嚴格

【17：37】【沙特阿美】李家傑到訪沙特阿美總部 冀雙方在LNG進口、氫能、儲能等方面深入合作

【15：47】【日本股票】日股升勢有餘未盡 專家教趕乘順風車3大醒招

【15：00】【日本旅遊】日本消費退稅方法明年或變 日媒：去年追收稅款9成「被走數」

【12：42】亞洲時段，道指期貨升46點，報33406點；納指期貨升0.2%，報13935點；標指期貨升0.2%，報4212點。

【11：40】【日圓走勢】美銀料日圓第三季跌至143、兌港元跌見5.45算 日本FDI赤字巨不利日圓走勢

【10：59】【TikTok禁令】TikTok入稟尋求推翻蒙大拿州禁令 違反「言論自由」憲法

【10：38】【銀行危機】滙豐被指挖角42名SVB銀行家及竊取商業機密 美國第一公民銀行提控、揭「殖民地計劃」

【10：29】【ChatGPT】蓋茨：AI助手將取代亞馬遜、搜尋引擎 微軟有一半機會敗陣？

【08：35】【銀行危機】摩通戴蒙警告：商業房地產貸款惡化或為部份銀行帶來危機

===以下為5月22日美股市況===

美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫將於當地時間周一下午5時半會面，繼續談判提高發債上限。麥卡錫認為時間愈趨迫切，但認為與拜登討論了多項出現分歧的解決方案後，對達成協議抱更大期望，惟能否達成共識仍是未知之數。道指反覆下滑，納指則創去年8月以來新高。

即睇美股收市：

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股市發生小插曲，一張AI合成假相震動美股，網上圖片顯示五角大樓附近發生爆炸，道指早段曾跌218點；五角大樓發言人指，今晨沒發生爆炸，道指跌幅隨即收窄。截至今晨4時（即收市），道指跌140點，報33286點；標指升不足1點，報4192點；納指升62點或0.5%，報12720點。

美國地區銀行PacWest出售地產建築貸款，股價飆20%。美光科技（Micron）產品被中國下令禁止採購，股價跌2.9%。

聯儲局官員接連放鷹，聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）認為，今年內要加息多兩次以遏抑通脹。

三藩市聯儲銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，近期一些地區銀行倒閉導致信貸環境收緊，可能相當於聯儲局兩次加息。

美國財長耶倫（Janet Yellen）再次警告，美國不太可能到了6月中旬還有能力支付賬單，因稅收和支出存在不確定性，個人評估到了6月15日，美國能夠支付所有賬單的可能性相當低。她坦言雖然6月中旬預計能收到大量稅款，但能不能撐到該時候是個問題。

摩根大通全球市場主管Rohrbaugh表示，美國債務上限問題只會在短期內成為市場交易話題。多數市場投資者都預計債務上限問題能得到順利化解。

債券市場巨頭貝萊德（BlackRock）、太平洋投資管理公司（Pimco）及領航集團（Vanguard Group）均警告，近期美國國債的劇烈波動只是一個新的動盪時代的開始，在通脹得到控制前，這個時代將難以結束。

他們指出，自2009年以來，聯儲局購買數以萬億美元的債券以支持經濟增長，這種做法幫助遏制了市場波動，引發投資者向被動債券投資的重大轉變，但現在聯儲局已經轉到了與通脹對抗的模式。

【儲局官員】布拉德：經濟衰退的可能性被誇大 料今年仍需要再加息兩次

【儲局官員】卡什卡利：若美國經濟續有不確定性 不排除利率會上調至6厘

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】聚焦債務上限進展及通脹數據 料4月PCE指數微升至4.3%（附數據表）

即市走勢︰

【02：00】美國國會眾議院議長麥卡錫：認為大家可以在債務上限大限來臨前達成協議。

【01：49】紐約6月黃金期貨結算價收跌0.22%，報1977.2美元。

【01：44】市場消息：第一公民銀行起訴匯豐銀行，挖走了數十名矽谷銀行員工

【01：14】美國國會眾議院議長麥卡錫：我們尚未達成協議。在與拜登會晤時， 需要開始做出決定。

【01：07】Meta Platforms稱，將向日本高科技機器人開發公司Hibot授權Bombyx機器人技術。

【00：24】加密貨幣交易平台Coinbase，將在美國進行推廣加密貨幣的廣告營銷活動。

【00：20】美國白宮官員與共和黨談判代表，就債務上限問題進行的商討已經結束。

【23：43】被問及是否應當對谷歌的壟斷地位感到恐懼，谷歌聊天機器人Bard回應稱：應當採取緊急行動來限制谷歌的能力。

【23：43】歐股收盤漲跌不一，德國DAX30指數跌0.3%，英國富時100指數漲0.2%，法國CAC40指數跌0.2%，泛歐STOXX 600指數微升不足1點。

【22：15】亞特蘭大聯儲銀行行長Bostic表示，美國聯邦存款保險公司（FDIC）的賠付額度是為家庭儲戶設計的，並不在所有情況下都適用。建議為企業儲戶設立單獨的賠付門檻。

【22：15】道指跌90點，納指升0.5%。

【22：10】【儲局官員】卡什卡利：若美國經濟續有不確定性 不排除利率會上調至6厘

【22：00】【儲局官員】布拉德：經濟衰退的可能性被誇大 料今年仍需要再加息兩次

【21：30】債務上限談判持續，儲局官員接連放鷹，道指跌16點，納指微跌。

【20：27】【業績｜平保系】金融壹賬通首季純虧損按年收窄逾6成至1.1億人民幣 虛銀PAOB收入增逾5成

【19：13】【芯片大戰】應用材料AMAT斥資40億美元建芯片研究中心 明言爭取芯片法案資助

【18：59】【日本股市攻略】內地瘋搶日股ETF 日經指數升內地股民卻勁輸錢？

【18：55】【債務上限】滙豐范力民料美國能解決債務上限問題

【18：35】道指期貨升19點，納指跌0.1%

【18：30】【債務上限】拜登麥卡錫今白宮會面 耶倫指財政部現金難支撐到6月15日 一文看清最新進展（不斷更新）

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【13：49】【瑞信危機】瑞信AT1債減記激起投資者入稟索償 員工亦擬加入訴訟行列 原因是......

【13：30】【解讀美光禁令】美光未通過中國網安審查 富瑞：對美光收入影響有限、美方或反制

【12：36】亞洲時段，道指期貨跌24點，報33472點；納指期貨升0.1%，報13874點，標普500指數期貨跌0.02%，報4204點。

【11：27】【META】Instagram今早大死機 Meta：一個半小時後已恢復正常

【11：24】【債務上限】高盛料美國現金6月8日至9日見底 本周達成協議機率少於5成

【10：24】【馬斯克旗下】SpaceX完成載人發射任務 首位沙特女性升空

【08：18】【美國加息】卡什卡利對6月暫停加息持開放態度 藉以評估過去加息影響

【07：36】【債務上限】談判工作恢復 拜登麥卡錫今白宮會面 一文看清最新進展（不斷更新）

【07：30】美股上周五先升後跌，道指早段曾升116點， 兩黨債務談判陷停滯， 拖累道指挫199點，最後道指跌109點或0.3%， 報33426點，納指跌30點或0.2%， 報12657點；標指跌6點， 報4191點。

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【開市追揸沽】聚焦債限談判進展 快手、美團業績前瞻

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】債務上限談判暫停 道指跌109點 鮑威爾為加息降溫 美債息跌穿3.7厘

編輯：姚卓然