【美股市況】一張五角大樓AI爆炸假相震跌道指200點　債務上限談判持續　儲局官員接連放鷹（不斷更新）

一張AI合成假相震動美股，道指一度跌218點，網上圖片顯示五角大樓附近發生爆炸，五角大樓發言人指，今晨沒發生爆炸。

美國總統拜登今日將與共和黨眾議院議長麥卡錫會面，恢復債務上限談判。麥卡錫助手指，白宮代表已於9時15分抵達國會。而拜登則會於當地下午5時30分（本港時間早上5時30分）與麥卡錫會面，討論債務上限問題。

美股走勢個別發展，道指跌90點，報33336點；納指升0.5%，報12714點，標普500指數升4點，報4196點。

美滙指數靠穩，報103.24；美債息報3.697厘。

美國財長耶倫（Janet Yellen）再次警告，美國不太可能到了6月中旬還有能力支付賬單，因稅收和支出存在不確定性，個人評估到了6月15日，美國能夠支付所有賬單的可能性相當低。她坦言雖然6月中旬預計能收到大量稅款，但能不能撐到該時候是個問題。

聯儲局官員接連放鷹，布拉德指今年仍需要加息兩次共50個基點以抑制通脹；卡什卡利更指經濟若持續出現不確定性，不排除要將利率上調至6厘水平。

【儲局官員】布拉德：經濟衰退的可能性被誇大 料今年仍需要再加息兩次

【儲局官員】卡什卡利：若美國經濟續有不確定性 不排除利率會上調至6厘

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即市走勢︰

【22：15】道指跌90點，納指升0.5%。

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【12：36】亞洲時段，道指期貨跌24點，報33472點；納指期貨升0.1%，報13874點，標普500指數期貨跌0.02%，報4204點。

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【07：30】美股上周五先升後跌，道指早段曾升116點， 兩黨債務談判陷停滯， 拖累道指挫199點，最後道指跌109點或0.3%， 報33426點，納指跌30點或0.2%， 報12657點；標指跌6點， 報4191點。

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編輯：姚卓然