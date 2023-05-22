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【美股市況】一張五角大樓AI爆炸假相震跌道指200點　債務上限談判持續　儲局官員接連放鷹（不斷更新）

股市 22:37 2023/05/22

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一張AI合成假相震動美股，道指一度跌218點，網上圖片顯示五角大樓附近發生爆炸，五角大樓發言人指，今晨沒發生爆炸。

美國總統拜登今日將與共和黨眾議院議長麥卡錫會面，恢復債務上限談判。麥卡錫助手指，白宮代表已於9時15分抵達國會。而拜登則會於當地下午5時30分（本港時間早上5時30分）與麥卡錫會面，討論債務上限問題。

美股走勢個別發展，道指跌90點，報33336點；納指升0.5%，報12714點，標普500指數升4點，報4196點。

美滙指數靠穩，報103.24；美債息報3.697厘。

美國財長耶倫（Janet Yellen）再次警告，美國不太可能到了6月中旬還有能力支付賬單，因稅收和支出存在不確定性，個人評估到了6月15日，美國能夠支付所有賬單的可能性相當低。她坦言雖然6月中旬預計能收到大量稅款，但能不能撐到該時候是個問題。

聯儲局官員接連放鷹，布拉德指今年仍需要加息兩次共50個基點以抑制通脹；卡什卡利更指經濟若持續出現不確定性，不排除要將利率上調至6厘水平。

【儲局官員】布拉德：經濟衰退的可能性被誇大　料今年仍需要再加息兩次

【儲局官員】卡什卡利：若美國經濟續有不確定性　不排除利率會上調至6厘

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】聚焦債務上限進展及通脹數據　料4月PCE指數微升至4.3%（附數據表）

即市走勢︰

【22：15】道指跌90點，納指升0.5%。

【22：10】【儲局官員】卡什卡利：若美國經濟續有不確定性　不排除利率會上調至6厘

【22：00】【儲局官員】布拉德：經濟衰退的可能性被誇大　料今年仍需要再加息兩次

【21：30】債務上限談判持續，儲局官員接連放鷹，道指跌16點，納指微跌。

【20：27】【業績｜平保系】金融壹賬通首季純虧損按年收窄逾6成至1.1億人民幣　虛銀PAOB收入增逾5成

【19：13】【芯片大戰】應用材料AMAT斥資40億美元建芯片研究中心　明言爭取芯片法案資助

【18：59】【日本股市攻略】內地瘋搶日股ETF　日經指數升內地股民卻勁輸錢？

【18：55】【債務上限】滙豐范力民料美國能解決債務上限問題

【18：35】道指期貨升19點，納指跌0.1%

【18：30】【債務上限】拜登麥卡錫今白宮會面　耶倫指財政部現金難支撐到6月15日　一文看清最新進展（不斷更新）

【17：16】【美股焦點】Meta向美國傳輸歐盟用戶資料　被監管機構罰款12億歐元　盤前跌近1%

【13：49】【瑞信危機】瑞信AT1債減記激起投資者入稟索償　員工亦擬加入訴訟行列　原因是......

【13：30】【解讀美光禁令】美光未通過中國網安審查　富瑞：對美光收入影響有限、美方或反制

【12：36】亞洲時段，道指期貨跌24點，報33472點；納指期貨升0.1%，報13874點，標普500指數期貨跌0.02%，報4204點。

【11：27】【META】Instagram今早大死機　Meta：一個半小時後已恢復正常

【11：24】【債務上限】高盛料美國現金6月8日至9日見底　本周達成協議機率少於5成

【10：24】【馬斯克旗下】SpaceX完成載人發射任務　首位沙特女性升空

【08：18】【美國加息】卡什卡利對6月暫停加息持開放態度　藉以評估過去加息影響

【07：36】【債務上限】談判工作恢復　拜登麥卡錫今白宮會面　一文看清最新進展（不斷更新）

【07：30】美股上周五先升後跌，道指早段曾升116點， 兩黨債務談判陷停滯， 拖累道指挫199點，最後道指跌109點或0.3%， 報33426點，納指跌30點或0.2%， 報12657點；標指跌6點， 報4191點。

即睇美股收市︰

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【開市追揸沽】聚焦債限談判進展 快手、美團業績前瞻

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】債務上限談判暫停　道指跌109點 鮑威爾為加息降溫　美債息跌穿3.7厘

編輯：姚卓然

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