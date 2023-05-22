  • 32°C
香港時間 : 2023522日 (週一) 12:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港元拆息】1個月HIBOR創5個月高、全線拆息罕見趨平　大華繼顯：拆息壓力稍緩有利樓價回穩

宏觀解讀 12:25 2023/05/22

分享：

分享：

港元銀行同業拆息（HIBOR）普遍上漲，H按按揭參考指標1個月HIBOR創5個月新高，最新報4.77506厘，單日升8.173基點。隔夜HIBOR就從上周五逼近5厘高位回落至4.71214厘。值得注意，撇除隔夜拆息，全線HIBOR息率相差不足0.02厘，12個月HIBOR更略低於6個月HIBOR。

香港銀行公會公布至上午11時15分的結算率：

5月22日 最新拆息（厘） 單日變幅（厘）
隔夜 4.71214 -0.25369
1 星期 4.76310 +0.04233
2 星期 4.77220 +0.04053
1 個月 4.77506 +0.08173
2 個月 4.77619 +0.06875
3 個月 4.77619 +0.06667
6 個月 4.77762 +0.08083
12 個月 4.77476 +0.07244

港元匯價方面，因應近期拆息持續走高，港元續與7.85弱方水平走遠，新報7.8198水平。

隔夜拆息上周五突破4.9厘、創16年新高，銀行界分析可見【下一頁】

大華繼顯：第二季樓價趨穩

大華繼顯最新報告指，在5月首3周，1個月、3個月HIBOR 累升95和57基點，與此同時，港元匯價漸遠離弱方水平，反映未來港元短期利率壓力可望減輕。

該行續指，近期新鴻基地產 （00016） 白石角新盤University Hill、華懋和港鐵 （00066） 合作的何文田瑜一銷情或預售反應理想，相信樓價可以在第二季保持平穩。

不過，該行相信香港樓市中長期將受制於人口流走和供應增加影響。

在零售、寫字樓方面，大華繼顯指，零售物業空置率從去年3月的11.4%回落至今年3月的9.6%，但寫字樓同期空置率由10.7%升至14.7%，對寫字樓中短期前景保持審慎。

在選股方面，該行首選新地，因其有多元化的土儲，在香港和內地市場都有持續的投資物地供應。另一方面，大華繼顯續看好領展 （00823） 可受惠於本地零售表現復甦。

該行予新地目標價128.73元，領展目標價61.71元。

花旗：香港樓市復甦周期「短命」 料本季起掉頭下跌、至年底跌7%，分析可見【下一頁】

更多【即市財經分析】文章

【開市追揸沽】聚焦債限談判進展 快手、美團業績前瞻

開市追揸沽
【開市追揸沽】聚焦債限談判進展 快手、美團業績前瞻

相關文章：

【大行看法】渣打梁振輝：恒指或下試19000關　內銀股受惠國策具投資價值

【大行看法】法巴譚慧敏：料港股短期繼續區間橫行　高息中特估可趁低吸納

編輯：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
港股 大行報告 H按 拆息 港元同業拆息 空置率 港元 新鴻基地產（00016） 香港銀行公會
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【石Sir一周前瞻及異動股】中國旺旺、龍源電力、中國電力

下一篇文章

【港股市況】阿里美團升近2%、快手績前抽上6%　恒指半日升253點　車股藥股跑出、東方甄選炒高一成（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網絡熱話】美團KeeTa周一香港開業、未開工先湧現5星好評　留言：好多訂單、我真的愛上了KeeTa
【網絡熱話】美團KeeTa周一香港開業、未開工先湧現5星好評　留言：好多訂單、我真的愛上了KeeTa
【港股市況】阿里美團升近2%、快手績前抽上6%　恒指半日升253點　車股藥股跑出、東方甄選炒高一成（不斷更新）
【港股市況】阿里美團升近2%、快手績前抽上6%　恒指半日升253點　車股藥股跑出、東方甄選炒高一成（不斷更新）
【341】大家樂獨立非執董、資深地產界人士蔡涯棉周日離世
【341】大家樂獨立非執董、資深地產界人士蔡涯棉周日離世
【恒指夜期+ADR】夜期收市升191點　騰訊ADR撲350關　阿里美股高3.9%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升191點　騰訊ADR撲350關　阿里美股高3.9%（不斷更新）
【債務上限】談判工作恢復　拜登麥卡錫今白宮會面　一文看清最新進展（不斷更新）
【債務上限】談判工作恢復　拜登麥卡錫今白宮會面　一文看清最新進展（不斷更新）
【美股收市】債務上限談判暫停　道指跌109點 鮑威爾為加息降溫　美債息跌穿3.7厘
【美股收市】債務上限談判暫停　道指跌109點 鮑威爾為加息降溫　美債息跌穿3.7厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款