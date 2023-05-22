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【港元拆息】1個月HIBOR創5個月高、全線拆息罕見趨平 大華繼顯：拆息壓力稍緩有利樓價回穩
港元銀行同業拆息（HIBOR）普遍上漲，H按按揭參考指標1個月HIBOR創5個月新高，最新報4.77506厘，單日升8.173基點。隔夜HIBOR就從上周五逼近5厘高位回落至4.71214厘。值得注意，撇除隔夜拆息，全線HIBOR息率相差不足0.02厘，12個月HIBOR更略低於6個月HIBOR。
香港銀行公會公布至上午11時15分的結算率：
|5月22日
|最新拆息（厘）
|單日變幅（厘）
|隔夜
|4.71214
|-0.25369
|1 星期
|4.76310
|+0.04233
|2 星期
|4.77220
|+0.04053
|1 個月
|4.77506
|+0.08173
|2 個月
|4.77619
|+0.06875
|3 個月
|4.77619
|+0.06667
|6 個月
|4.77762
|+0.08083
|12 個月
|4.77476
|+0.07244
港元匯價方面，因應近期拆息持續走高，港元續與7.85弱方水平走遠，新報7.8198水平。
隔夜拆息上周五突破4.9厘、創16年新高，銀行界分析可見【下一頁】
大華繼顯：第二季樓價趨穩
大華繼顯最新報告指，在5月首3周，1個月、3個月HIBOR 累升95和57基點，與此同時，港元匯價漸遠離弱方水平，反映未來港元短期利率壓力可望減輕。
該行續指，近期新鴻基地產 （00016） 白石角新盤University Hill、華懋和港鐵 （00066） 合作的何文田瑜一銷情或預售反應理想，相信樓價可以在第二季保持平穩。
不過，該行相信香港樓市中長期將受制於人口流走和供應增加影響。
在零售、寫字樓方面，大華繼顯指，零售物業空置率從去年3月的11.4%回落至今年3月的9.6%，但寫字樓同期空置率由10.7%升至14.7%，對寫字樓中短期前景保持審慎。
在選股方面，該行首選新地，因其有多元化的土儲，在香港和內地市場都有持續的投資物地供應。另一方面，大華繼顯續看好領展 （00823） 可受惠於本地零售表現復甦。
該行予新地目標價128.73元，領展目標價61.71元。
花旗：香港樓市復甦周期「短命」 料本季起掉頭下跌、至年底跌7%，分析可見【下一頁】
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編輯：麥德銘