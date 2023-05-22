【港元拆息】拆息罕見畫一4.7厘　1個月HIBOR創5個月高　大華繼顯：拆息壓力稍緩有利樓價回穩

▲ 【港元拆息】1個月HIBOR創5個月高、全線拆息罕見趨平 大華繼顯：拆息壓力稍緩有利樓價

港元銀行同業拆息（HIBOR）普遍上漲，罕有畫一4.7厘水平，再迫近美元拆息，隨着美國加息機會減退，港息升勢壓力稍為放緩。

H按揭參考指標1個月HIBOR創5個月新高，最新報4.77506厘，單日升8.173基點。隔夜HIBOR就從上周五逼近5厘高位回落至4.71214厘。值得注意，撇除隔夜拆息，全線HIBOR息率相差不足0.02厘，12個月HIBOR更略低於6個月HIBOR。

香港銀行公會公布至上午11時15分的結算率：

5月22日 最新拆息（厘） 單日變幅（厘） 隔夜 4.71214 -0.25369 1 星期 4.76310 +0.04233 2 星期 4.77220 +0.04053 1 個月 4.77506 +0.08173 2 個月 4.77619 +0.06875 3 個月 4.77619 +0.06667 6 個月 4.77762 +0.08083 12 個月 4.77476 +0.07244

港元匯價方面，因應近期拆息持續走高，港元續與7.85弱方水平走遠，新報7.8198水平。

大華繼顯：第二季樓價趨穩

大華繼顯最新報告指，在5月首3周，1個月、3個月HIBOR 累升95和57基點，與此同時，港元匯價漸遠離弱方水平，反映未來港元短期利率壓力可望減輕。

該行續指，近期新鴻基地產 （00016） 白石角新盤University Hill、華懋和港鐵 （00066） 合作的何文田瑜一銷情或預售反應理想，相信樓價可以在第二季保持平穩。

不過，該行相信香港樓市中長期將受制於人口流走和供應增加影響。

在零售、寫字樓方面，大華繼顯指，零售物業空置率從去年3月的11.4%回落至今年3月的9.6%，但寫字樓同期空置率由10.7%升至14.7%，對寫字樓中短期前景保持審慎。

在選股方面，該行首選新地，因其有多元化的土儲，在香港和內地市場都有持續的投資物地供應。另一方面，大華繼顯續看好領展 （00823） 可受惠於本地零售表現復甦。

該行予新地目標價128.73元，領展目標價61.71元。

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編輯：麥德銘