【Instagram動向】Instagram擬推純文字版App 　最多可寫500字

社交巨頭Meta在今年3月曾表示，該企正研發一個可連接Instagram、去中心化的新社交網路，主要用於文本分享。據外媒引述知情人士報道，這款純文字版應用程式（App）最早將於6月推出，有望與Twitter競爭。

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綜合外媒報道，加州大學洛杉磯分校的社交媒體和網紅營銷兼職教授Lia Haberman早前爆料稱，該「Instagram基於文本的新對話應用程式」代號為P92或Barcelona，將支援用戶使用Instagram帳號密碼登入。新app中的關注用戶、用戶名、驗證等都會從Instagram中直接銜接至新App中。

此外，該App將有一個集中的提要（Feed），用於展示用戶的關注者和推薦內容。用戶亦可發布最多500個字符的文本貼文，並可附上連結、圖片，及長達5分鐘的影片。

Haberman指，相關App的文字限制，比Instagram、Twitter的「Extended tweet（擴充推文）」及LinkedIn帖文短，相信用戶發文要更「簡潔」。該App亦有望於6月下旬推出。

創作者正試用部分功能

另據《彭博社》報道，Instagram已與名人、影響力人士和選定的創作者，進行了數月的討論及試用，但相關人士仍無法使用該App的完整版。

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責任編輯：殷凱怡

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